#37 Een handleiding bij de parlementaire enquête over het Groninger gasdossier

Dit jaar had de gaskraan in Groningen helemaal dicht moeten gaan, maar of dit ook echt gaat gebeuren lijkt door de huidige energiecrisis nog onzeker. Tegelijkertijd start maandag de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Tot midden oktober zullen Kamerleden, gedupeerden, ministers, wetenschappers en multinationals verhoord worden met als doel: publieke verantwoording en erkenning voor de gedupeerden.

In deze Haagse Zaken bieden Wubby Luyendijk en Derk Stokmans je een handleiding voor die parlementaire enquête. Je hoort welke hoofdrolspelers aan het woord komen, welke kwesties er op tafel liggen en welk doel de enquête dient.

@LamyaeA // @DerkStokmans // @WubbyL

