Het stikstofdebat is wie we zijn. Overal betwijfelen onbenullen de methodiek van wetenschappers. Het RIVM vindt talloze ‘onderzoekers’ op zijn pad, er is een stikstofkaart waar niemand nog iets van snapt, een regering zonder gezag en vooral veel emotie. De (boeren)emotie wint het van het boerenverstand. Dan de media. Wie zat er niet op een trekker de afgelopen dagen? Lekker meerijden naar Stroe, boeren laten leeglopen, want ieder verhaal heeft twee kanten.

Hoogte- en dieptepunt was de uitzending van Op1. Woensdagavond, Omroep Max-avond. Met de sympathieke Carry ten Napel en Charles Groenhuijsen, die helaas alleen het uiterlijk van een Amerikaanse anchorman heeft. Omroep Max heeft echt een kat in de zak gekocht, of het idee moet zijn geweest om een doorsnee pensionado die zijn gitaar belangrijker vindt dan de actualiteit een gezicht te geven. Woensdag confronteerde dit duo een wetenschapper met een stel smalende boeren en boerenleidster Caroline van der Plas, wier BoerBurgerBeweging om raadselachtige redenen maar blijft stijgen in de peilingen.

Charles leidde het debat. Dat wil zeggen hij liet iedereen door elkaar heen kakelen en kapte toen het gesprek eindelijk diepgang kreeg alles af want het moest ook nog over Rob de Nijs gaan. Hij had de hele uitzending al zin om een potje te zingen, dat hadden ze bij de repetitie namelijk ook gedaan. Natuurlijk werd er afgesloten met een loeihard gezongen ‘Jan Klaassen de trompetter’ of ‘Malle Babbe’, het was een van die twee knallers, ik weet niet meer welke want ik had de puf niet om het terug te kijken.

Al die uren dat ik vroeger naar Charles Groenhuijsen heb gekeken, het is met terugwerkende kracht allemaal verspilde tijd geweest. De man heeft niet meer in zijn mars dan een willekeurig stuk fruit. Het kakelt maar wat mee, alleen enthousiast te krijgen bij trivialiteiten. Grote kans dat hij in zijn tijd als correspondent in de VS direct na weer een mening op locatie zo een bar in wandelde om daar ‘Piano Man’ van Billy Joel te gaan lallen, maar het kan natuurlijk ook zijn dat hij toen nog wel scherp was en dat hij nu voor het oog van ons allemaal lekker wegkachelt.

Geen hond die het er verder over heeft, het is hier inmiddels zo gek dat dit er ook nog wel bij kan. Ondertussen komen JA21 en de BBB met een alternatief plan om het stikstofdebat weer vlot te trekken: halveer het aantal natuurgebieden. Een inmiddels doodnormaal voorstel in een hallucinant land.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.