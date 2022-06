Samen met mijn man keek ik de Netflix-serie Heartstopper. Een dag later voelde ik me blij en rot tegelijk. Ik bleek niet de enige. In de wereldwijde lhbtqi+-community waren veel mensen net zo geraakt door de serie, en net als ik herkenden zij zich in het verhaal en de karakters. De serie was vertrouwd en helend tegelijk, en gaf me iets waarvan ik niet wist dat ik het nodig had.

Erik van Dam is brand en reputation manager. Hij schrijft dit verhaal op persoonlijke titel.

Op mijn achtentwintigste kwam ik uit de kast. Dat is dertien jaar geleden. Maar nu bleek de serie alle gevoelens, ervaringen en emoties van mijn jeugd tot mijn ‘coming out’ naar boven te halen – voor het eerst in mijn leven. Emoties die ik amper kende, voorvallen die ik me vrijwel niet kon herinneren. En waarom? Ik ben toch gelukkig, ben toch liefdevol opgevoed?

Toen besefte ik het.

Nooit eerder zag ik een serie met en over verschillende lhbtqi+-personages die zo optimistisch, hartverwarmend en puur is. Zonder ellende, agressie, drugs, seks, ziektes of clichés. Heartstopper mag dan een coming of age-serie over tieners zijn, het is bovenal een serie die het lhbtqi+-zijn normaliseert.

De serie laat me niet los. Roept vragen bij me op. Wat als ik, toen ik nog in de kast zat, een andere lhbtqi+’er had gekend? Wat als ik voorbeelden had gezien, zoals een van de hoofdpersonages die op de dansvloer ziet? Wat als er in boeken, in lesstof of op televisie in die tijd ook maar één keer een lhbtqi+-karakter was voorgekomen? Wat als ik zo’n docent als in de serie had gehad? Wat als er toen niet zo negatief over gesproken werd, als er überhaupt over gesproken werd? Wat als er géén goedbedoelde opmerkingen over ‘het hebben van een vriendin’ waren geplaatst en er geen flauwe homo-grapjes waren gemaakt?

Dat soort opmerkingen, meestal niet kwetsend bedoeld, hielden mij in de kast – niet uit angst voor de reacties van de mensen om mij heen, maar uit angst dat mijn leven zou veranderen. En ik niet wist hoe dat leven eruit zou zien.

In de serie herken ik ook de angst dat mensen zouden denken dat ik ‘het’ was. En de angst om controle te verliezen over mijn verhaal. Je wil het zelf vertellen, maar bedenk wel, je bent aan niemand een uitleg verschuldigd. Niemand heeft iets van jouw identiteit of geaardheid te vinden. En als je er al over wil vertellen, is het aan jou om dat te vertellen aan mensen die voor jou belangrijk zijn, op het moment dat jij daar klaar voor bent. Want het is jouw verhaal en jouw leven.

Puur, kwetsbaar en realistisch

Het gesprek dat een van de personages in de serie voert met zijn moeder, bracht de meeste emoties bij mij boven. Zo puur, kwetsbaar, realistisch en mooi neergezet. En opnieuw was ik niet de enige. Deze scène raakt veel mensen uit de community en brengt de meeste herinneringen naar boven. Goede en slechte. In mijn geval goede. De enorme opluchting om mijn grote geheim niet meer met mij mee te hoeven dragen, om niet meer die andere rol te spelen, gaf een ontzettende ontlading. En die voelde ik weer. Heartstopper bood mij zo de verwerking en afsluiting van mijn coming-out, waarvan ik niet wist dat ik het nodig had.

Ik verwijt niemand iets. Heb geen spijt van mijn ‘late’ coming out, want ik kan het niet terugdraaien en het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. Achteraf gezien had ik het wel anders gedaan, als ik het had gedurfd en als ik had geweten wat ik nu weet.

Het is verdrietig dat het tot 2022 heeft moeten duren voordat miljoenen mensen in de wereld zich voor het eerst in een serie of film herkennen. Hun identiteit, geaardheid, verhaal, emoties en worstelingen worden op een mooie, liefdevolle, oprechte en positieve manier gebracht. Velen kunnen hierdoor hun gevoelens uit hun tienerjaren, of later, een plek geven.

Maar er overheerst bij mij en de rest van de community vooral een trots en blij gevoel dat het grote Netflix dit heeft durven maken. De cast is zeer divers en het productieteam zit vol lhbtqi+’ers. Dat zie en voel je. Ik denk dat lhbtqi+’ers door een serie als deze beter worden begrepen.

En het allerbelangrijkste: ik ben vooral blij dat dit de lhbtqi+-jeugd van nu zal helpen zichzelf te vinden en zichzelf te zijn. Dat ze zien dat ze mogen zijn wie ze zijn, dat ze mogen houden van wie ze willen en hoe gelukkig ze kunnen zijn.

Niet gezien en niet gehoord

Veel mensen die zich niet herkennen in ‘de norm’, hebben een eeltlaag. Ze voelen zich niet gezien en gehoord. Erger nog, ze hebben geaccepteerd dat ze niet altijd gezien en gehoord wórden. Representatie is het belangrijkste wat mensen nodig hebben die zich ‘anders’ voelen. Op televisie en in films, op school en in voorlees- en studieboeken, in de mensen om je heen en op het werk – kortom in de maatschappij. Hoe klein of subtiel woorden, beelden, (re)acties ook zijn, ze maken verschil. Het is nooit te laat om je dat te realiseren. Het is van belang om lhbtqi+-geluk te normaliseren, barrières en stigma’s te doorbreken en om een samenleving te creëren die meer van elkaar accepteert.

Heartstopper is een serie over tieners, maar ze is niet alleen voor tieners bedoeld. De serie is een must see voor iedereen: alle leeftijden, ieder bedrijf, iedere school en voor welke identiteit of geaardheid dan ook. En voor wie kinderen heeft, kijk samen! Het maakt meer verschil dan je denkt.

