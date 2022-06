Voor raggen is de Citroën C5X volledig ongeschikt

Ik werd meegenomen naar Hans Teeuwen. Die kende ik van een briljante sketch, De Bereden Politie. Vindbaar op internet, navertellen zinloos. Bloedgeestig, maar de grappen zijn bijzaak. Dit is abstracte kunst over timing, tongval, klankkleur en mateloze escalatie, het meest verwant aan performance en Paul van Ostaijen. Teeuwen is op het toneel verdwaalde avant-garde.

Toen kwam woke met leed dat zichzelf erger vond dan oorlog en het voor vlotte stadsjongens fatale mankement van humor- en talentloosheid. Teeuwen gooide de kont tegen de krib en werd, toen de weldenkendheid de vingers niet meer aan hem wilde branden, de boeman van de goeie kant en hofnar van de boze burgerij. Nu is er in een wereld zonder tussenwegen geen weg terug en moet hij zijn publiek bevattelijk grofkorrelig bedienen, crying all the way to the bank voor tweeduizend keer veertig euro in het Groningse MartiniPlaza. In de foyer kan ik het FvD-zweet bijna ruiken. Even twijfel ik, als een troep fans de zaal verlaat. Zijn de allochtonendijenkletsers en de variaties op het thema Grote Dikke Lul dan toch te hoog gegrepen? Welnee, ze komen terug. Ze hebben bier gehaald.

De Citroën C5X doet aan die tragedie denken. Die houdt het beeld van Citroën als avant-gardemerk in stand zoals Hans Teeuwen voor de onderkant zichzelf probeert te blijven met de branie die verraad is aan een onnavolgbaar origineel. Hij kan geen kant meer op, en voor de leaserijder moet gekkigheid wel leuk blijven. Niets aan de grote Citroën heeft de esthetische en technologische urgentie van het grensverleggende DS-tijdperk dat de makke Citroën-schapen van nu blijft achtervolgen. Technisch is hij een potpourri van techniek en prefab-onderdelen uit de schappen van moederconcern Stellantis, uiterlijk een exuberante poging tot eenmaligheid met de gespeelde dwarsheid van de meeloper.

Citroën claimt een succesvol huwelijk tussen de elegantie van een berline, de dynamiek van een stationwagen en de hoge zitpositie van een suv. De receptuur heeft de willekeur van een popup-store, men verzint maar wat. Sinds wanneer is een station dynamisch? De C5X flambeert de afschuw van gelul die wéér een testseizoen in jammerlijke marketing heeft liggen marineren. Ideeën willen we, vrienden van Citroën. En ruimte. Wacht, die heeft hij. Vooruit, misschien is hij een statement. Francofielen willen er graag een opgehoogde Citroën XM in zien, al was die veel geraffineerder. Mij doet hij denken aan de AMC Eagle, een Amerikaanse hoogbouwstation uit de jaren tachtig. Tenminste twee kenmerken duiden op Frans dna. Hij rammelt hevig en glijdt over verkeersdrempels als vaseline over Teeuwens laatmaarzitten. Zo comfortabel heb ik het in tijden niet beleefd.

Weke vering

Er valt meer mee. Met de elektromotor van de plugin kun je met de C5X ook op de snelweg ruim 50 kilometer elektrisch rijden. Kalm aan doen kost geen moeite, voor raggen is hij toch volledig ongeschikt. Een rijklaargewicht van bijna 1.800 kilo in combinatie met zo’n weke vering komt de balans niet ten goede. In geen jaren heb ik auto’s zo onwillig hangend door een bocht zien gaan. Dan maar niet, het is geen ramp. Sturen is met de vaag aanvoelende stuurbekrachtiging toch vrijwel onmogelijk. Van A naar B rijdt hij in ouwelullentempo vorstelijk. Achterin kunnen mensen van uitzonderlijke lengte ruim de benen strekken, onder de vijftigduizend euro geen dagelijkse kost bij Stellantis. Ook Dat Is Citroën – en niemand had de spotlust scherper getroffen dan Hans Teeuwen.

Toch is juist dat er aardig aan. Met zijn prijs is deze Citroën de Dacia van de bovenklasse. Weinig auto’s zijn voor vanaf 43 mille zo groot en luxueus. Wie de kwaliteitslat niet te hoog legt heeft er een riante koop aan. Premium waren die Franse sleeën toch al nooit.

Anderzijds had ik dat vette ding zo graag op een unieke eigenschap betrapt. Het multimediascherm is als bij alle anderen, alleen dommer, de middentunnel komt van Opel. Hij heeft manieren, maar zijn enige talent is reageren. Hij is een kind van de moderne commentaarcultuur. De politici becommentariëren politici, de columnisten de columnisten, de C5 X trekt op schouders van anderen en in het keurslijf van een alle individualiteit vermorzelend concern de wortel uit het Citroën dat nog creëerde zoals de Teeuwen van De Bereden Politie. Die kwam recht uit het niets van een geniale fantasie getrappeld. Niemand wist er het fijne van, maar het was onnavolgbaar Citroën.