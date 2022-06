VN: Israëlische soldaat schoot journalist Al Jazeera dood

De Palestijns-Amerikaanse journalist Shireen Abu Akleh van nieuwszender Al Jazeera is doodgeschoten door een Israëlische soldaat, meldt het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties na eigen onderzoek. Abu Akleh deed op 11 mei verslag van de onrust rond een vluchtelingenkamp bij Jenin, een Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever, toen ze in haar hoofd werd geraakt tijdens een actie van Israëlische troepen. Haar collega Ali Sammoudi raakte gewond door een kogel.

„Het is enorm verontrustend dat de Israëlische autoriteiten geen onderzoek hebben ingesteld naar het incident”, zegt een woordvoerder van het Bureau van de Hoge Commissaris van de Mensenrechten van de VN (OHCRC) tegen persbureau AFP. „De schoten die Abu Akleh doodden en haar collega Ali Sammoudi verwondden kwamen van Israëlische militairen en niet van Palestijnen.”

Eerder meldden verschillende Amerikaanse media, waaronder CNN en The New York Times, op basis van eigen onderzoek al dat de journalist waarschijnlijk door een Israëlisch schot was gedood. Het mensenrechtenbureau van de VN baseert zijn conclusies onder meer op informatie van het Israëlische leger en de Palestijnse openbaar aanklager.

Herkenbaar als journalist

Volgens Israël is niet vast te stellen waar de kogels die Abu Akleh doodden en haar collega verwondden vandaan kwamen en zouden ze ook van bewapende Palestijnen afkomstig kunnen zijn geweest. Maar de OHCRC-woordvoerder laat weten dat er in het onderzoek geen informatie is gevonden waaruit blijkt dat er Palestijnen hebben geschoten in de buurt van de journalisten.

De Palestijnen wezen na het incident direct al naar Israël en zeiden dat de vanwege haar helm en schermvest duidelijk als journalist herkenbare Abu Akleh bewust werd gedood. Ooggetuigen meldden dat het Israëlische leger zonder enige waarschuwing vooraf het vuur opende op Abu Akleh en een groepje collega’s.