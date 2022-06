Vijf doden en tientallen gewonden bij bestorming Spaanse exclave Melilla

Zeker vijf migranten zijn vrijdag om het leven gekomen in een poging de Spaanse exclave Melilla te bereiken. Dat hebben de Marokkaanse autoriteiten van de nabijgelegen stad Nador bekendgemaakt. Bijna tachtig andere migranten en zo’n 140 politieagenten en veiligheidsmedewerkers raakten volgens de autoriteiten gewond. Tijdens een twee uur durende, gewelddadige confrontatie tussen de ruim tweeduizend migranten en politie en beveiligingspersoneel raakten de migranten zodanig gewond dat ze kwamen te overlijden.

Uiteindelijk slaagden 133 migranten erin Melilla te bereiken. Volgens de Spaanse migratiedienst CETI hebben de meesten van hen de Soedanese nationaliteit. Sinds afgelopen maart kwamen er niet eerder zoveel migranten op één dag aan in Melilla, dat net als de westelijker gelegen exclave Ceuta een populaire route is voor met name migranten vanaf het Afrikaanse continent om de Europese Unie te bereiken. Ze kunnen zo het EU-grondgebeid bereiken, zonder de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee te wagen.

Vorig jaar had Marokko de grenzen in Ceuta en Melilla geopend om diplomatieke druk op Spanje uit te oefenen in een conflict over de status van de Westelijke Sahara. Toen bestormden groepen migranten geregeld de hoge hekken van beide exclaves. Eerder dit jaar normaliseerden de diplomatieke betrekkingen tussen Spanje en Marokko, waarna de Marokkaanse grenspolitie zijn controle over de grenzen herstelde.

