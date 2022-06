Burgemeesters werken mee aan verzoek kabinet extra asielzoekersopvang

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad hebben de door het kabinet gevraagde tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers toegezegd voor de periode van 1 juli tot 1 oktober. Dat bevestigt een woordvoerder van het Veiligheidsberaad aan NRC. Het kabinet riep de veiligheidsregio’s eerder op voor extra opvang voor asielzoekers te zorgen om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten, waar het al weken voorkomt dat asielzoekers de nacht op stoelen moeten doorbrengen.

De 25 veiligheidsregio’s willen elk op zoek naar 225 extra noodopvangplekken, al heeft een aantal regio’s gezegd niet zeker te weten of het lukt om plekken te vinden. Ook is het de bedoeling dat de gemeenten gezamenlijk voor 7.500 tijdelijke woningen voor statushouders zorgen, zodat er meer doostroming mogelijk is vanuit asielzoekerscentra. Het kabinet heeft volgens persbureau ANP 40 miljoen euro toegezegd om dit mogelijk te maken. Daarnaast stuurt het Rijk dertig ambtenaren naar elke veiligheidsregio om te helpen de opvanglocaties op te zetten.

Vorige week maakte staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) bekend dat er zo’n driehonderd asielzoekers uit het overvolle opvangcentrum in Ter Apel naar een nieuwe opvangplek in een andere gemeente gaan. Dit was de uitkomst van het eerste overleg van het crisisteam voor het verbeteren van de doorstroom van asielzoekers, waar ook de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s bij betrokken zijn.

Maandag overlegde het crisisteam opnieuw, maar toen bereikten het kabinet en de veiligheidsregio’s nog geen overeenstemming. Het overleg liep toen volgens burgemeester Theo Weterings van Tilburg (portefeuille asiel bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) onder meer vast omdat de regio’s wilden dat het kabinet iets tegenover de extra opvangplekken zou zetten.