Vakbondsleider Mick Lynch scoort met zijn no-nonsense aanpak

Het Verenigd Koninkrijk kreeg afgelopen week te maken met de grootste spoorstaking in dertig jaar. Om de positie van de 50.000 stakers uit te leggen, verscheen de leider van de Britse transportvakbond RMT met grote regelmaat in de media. In korte tijd werd deze Mick Lynch (60) een bescheiden sensatie op de socials dankzij zijn vaardige, no-nonsense omgang met interviewers en politici in de televisiestudio’s. Met gevoel voor humor bracht hij zijn verbazing over bepaalde vragen over, terwijl hij de doelen van de acties helder uitlegde.

Op sociale media doen compilaties van zijn mediaoptredens het sinds dinsdag (de eerste dag van de staking) erg goed. Op Twitter is een van die compilaties bijna drie miljoen keer bekeken, op TikTok zijn op het moment van schrijven ruim elf miljoen views gekoppeld aan de zoekterm ‘Mick Lynch’.

De Britse acteur Hugh Laurie (House, Blackadder) was een van de vele Britten die onder de indruk was van de mediaoptredens van Lynch. „Ik weet niet genoeg over het spoorwegengeschil”, schrijft hij. Maar hij kon alleen maar constateren alleen dat Lynch het won van alle vragenstellers. Zo was daar Richard Madeley van het ontbijtprogramma Good Morning Britain. De presentator vroeg Lynch of hij marxist was en een einde wilde maken aan het kapitalisme. „Richard, je verzint soms de meest opmerkelijke twaddle (gek geklets). Dit interview op zo’n manier beginnen is onzin.” Madeley probeerde daarna uit te leggen dat hij dit zelf niet denkt, maar dat er wel mensen zijn die het denken.

De kracht van Lynch zit hem in de rustige reacties. Hij maakt duidelijk dat hij iets onzin vindt, zonder boos te worden of zijn stem te verheffen. Hij reageert op een verwonderde toon, ook om duidelijk te maken dat het niet over bijzaken moet gaan.

Over bijzaken ging het op een gegeven moment in een interview met Piers Morgan, de presentator die in 2021 bij Good Morning Britain vertrok na het maken van controversiële opmerkingen over Meghan Markle. Morgan is het gezicht van de nieuwe, rechts-georiënteerde zender Talk TV van mediamagnaat Rupert Murdoch en wilde Lynch grondig aanpakken. Het gesprek kreeg een merkwaardige wending toen Facebook ter sprake kwam. Als grap heeft Lynch daar een plaatje van de slechterik uit de poppenserie Thunderbirds als profielfoto ingesteld. Morgan begon hierover, wat leidde tot een merkwaardig gesprek. Het personage ‘The Hood’ heeft net als Lynch een kaal hoofd. Een grapje voor vrienden, aldus de vakbondsleider. Maar het personage is volgens Morgan in de serie „de meest gevaarlijke en kwaadaardige persoon ter wereld”. Wat zegt dat over Lynch, wilde hij weten van zijn gast. „Is dat het niveau waar we op zitten?”, reageerde zijn gast. „Wil je niet over de werkelijke problemen praten?” Ook dit fragment werd veel gedeeld.

Nou is populariteit op sociale media geen garantie voor succes in de echte wereld. Daarnaast kan de bijval ook snel weer verdwijnen. Voor nu heeft de vakbondsleider er veel fans bij, in elk geval in de linkse hoek. Hij verdedigt de arbeidersklasse volgens linkse volgers op een authentieke wijze, iets wat veel politici volgens hen niet meer doen. En er is al wel een resultaat zichtbaar: deze week zijn in het VK de Google-zoektermen ‘hoe moet je staken’ en ‘lid worden van een vakbond’ respectievelijk met 135 en 184 procent gestegen.