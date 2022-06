Typisch Nederland: de booghaag is een stijlvolle binnenkomer

Een booghaag is al sinds jaar en dag de stijlvolle binnenkomer voor iedereen met serieuze voortuinambities. Het is naast een boog vaak ook een poortje dat de grens tussen privé- en publiek domein aangeeft, vroeger veel gebruikt bij statige landhuizen om het residentiële karakter te benadrukken. Maar het effect is allang bereikbaar voor iedereen met een beetje oog voor bladhoudende beplanting.

Klassiekers zijn de beukenhaag, de wintergroene coniferenhaag, de taxus en de Japanse hulst. Essentieel is een regelmatige knipbeurt – dat stimuleert de takkenstructuur en zo komt de boog dichter in zijn blad te zitten, zodat de houten of metalen boogstructuur waar hij omheen groeit niet meer zichtbaar wordt. Het bezit van een elektrische heggenschaar is noodzaak, hoewel, navraag leert dat de boog opvallend vaak wordt onderhouden door een buurman of zwager die wel groene vingers heeft. En gevoel voor vormsnoeien.