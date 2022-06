Trimbos stuurt waarschuwing vanwege levensgevaarlijke MDMA-vloeistof

Het Trimbos-instituut heeft begin deze maand twee pure MDMA-vloeistoffen aangetroffen die bij gebruik levensgevaarlijk kunnen zijn. Al bij kleine doses kunnen de drugs tot ernstige gezondheidsschade leiden. Dat schrijft het kennisinstituut in een vrijdag uitgestuurde landelijke waarschuwing.

Het gaat om een vloeistof „oranje/lichtbruin van kleur [die] werd verkocht als MDMA”. Na analyse in het lab bleek het om „vloeistoffen die nagenoeg uit pure MDMA bestaan” te gaan. Het Trimbos adviseert om überhaupt geen vloeibare MDMA te gebruiken.

Het gebeurt vaker dat het Trimbos vloeibare MDMA aangeboden krijgt, legt een onderzoeker van de instelling uit. „Dan is het echter eigenlijk altijd vermengd met andere stoffen, waardoor de concentratie lager is”. Doordat er nu nagenoeg pure MDMA werd gevonden op de gebruikersmarkt, besloot het Trimbos een landelijke waarschuwing uit te doen.

Champagneflessen

Het instituut voor verslavingszorg trof al eerder vloeibare MDMA met dezelfde uiterlijke kenmerken aan in champagneflessen, die naast Nederland ook in België en Duitsland circuleerden. Daar werd afgelopen februari een waarschuwing voor uitgedaan, ook door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Meerdere mensen werden ziek en in Duitsland overleed zeker één persoon na inname. Hoewel het gaat om vergelijkbare substanties, is volgens het Trimbos nog niet duidelijk of er een verband bestaat tussen beide drugsvondsten.

MDMA is de werkzame stof in xtc, die ook in poedervorm gebruikt wordt. In hoge doses kan dit tot gezondheidsproblemen leiden. De nu aangetroffen vloeibare MDMA werd de afgelopen drie weken tweemaal ingeleverd bij een Trimbos-locatie waar gebruikers hun drugs kunnen laten analyseren.