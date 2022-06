De een voelt het in zijn buik. De ander in zijn borst. Weer anderen krijgen hoofdpijn. Het weekend loopt ten einde en in plaats van te genieten van je laatste vrije avond, ervaar je zondagavondstress. Een meerderheid van de werkenden in de westerse wereld heeft er last van.

Wat zijn mogelijke oorzaken van die zondagse stress? Een paar antwoorden uit onderzoek.

De meeste mensen ervaren in het weekend meer positieve gevoelens dan op werkdagen. Bijvoorbeeld door een grotere vrijheid in het kiezen van hun activiteiten. Het contrast tussen het weekend en de werkweek zorgt aan het einde van de zondag voor een gevoel van verlies én negatieve anticipatie. Tegelijk.

Beide gevoelens kunnen ervoor zorgen dat we op zondagavond of maandagochtend anders reageren op vergelijkbare uitdagingen dan op – zeg – een doorsnee donderdagmiddag. Ons werk is op maandag niet anders dan de rest van de week, maar wij zijn dat wel. Dit leidt er bijvoorbeeld ook toe dat op maandagen de meeste hartaanvallen en ongelukken op het werk voorkomen.

Sommige onderzoekers wijzen erop dat veel mensen elk weekend hun vaste routines verlaten. Ze gaan later naar bed, eten meer en drinken meer alcohol. Dat werkt ook niet mee.

Canadese researchers stelden vast dat zondagen de laatste veertig jaar sterk veranderd zijn. Door securalisatie en de introductie van koopzondagen in veel landen zijn zondagen drukker geworden en meer gaan lijken op werkdagen. Oorzaken zijn interessant, maar kunnen vaak niet zomaar weggenomen worden. Wat kunnen we wel doen om het weekendgevoel iets langer vast te houden? Een paar praktische tips.

Zorg voor een evenwichtig weekend: prop bijvoorbeeld niet alle ontspanning in de zaterdag en alle voorbereidingen voor de nieuwe week in de zondag. Experimenteer met je weekendindeling en houd bij of dat de stress vermindert.

Let ook in het weekend op je gezondheid: slaap, eet en drink een paar weekenden zoals je door de week doet en kijk of dat werkt.

Plan je zondagavond: we zoeken actief ontspanning op zaterdag, maar voor de zondagavond is er vaak geen plan. Dat biedt alle gelegenheid om in gepieker over je werk te verzanden. Doe daarom iets leuks en actiefs dat je afleidt van je getob.

Organiseer alvast je maandagochtend: sluit je werkweek op een slimme manier af. Denk niet: eindelijk vrijdagmiddag, maandagochtend zien we wel weer. Maar maak voordat je vertrekt een lijstje met een paar to do’s en leg je digitale en fysieke spullen klaar voor een overzichtelijk begin van de nieuwe week.

Doe iets leuks op maandag: plan de lunch met die leuke collega op maandag. Of organiseer iets sportiefs op de maandagavond. De anticipatie op deze activiteiten fungeert als een tegenwicht voor de spanning en stress die je op zondagavond kunt ervaren.

Ten slotte, mocht je in het weekend regelmatig denken: ik móét een andere baan zoeken, realiseer je dan dat de meeste mensen die zondagavondstress ervaren gewoon leuk werk hebben. Wacht voor alle zekerheid even tot woensdag of donderdag voordat je echt die sollicitatiebrief verstuurt.

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.