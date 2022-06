Vorige week misten mijn team en ik een overstap van een vroege trein naar Brussel omdat mijn aansluiting vanuit Den Haag drie minuten later aankwam. „Had je nou maar een trein eerder genomen”, stelde een teleurgesteld en duidelijk geïrriteerd teamlid. Hij moest veel langer reizen dan ik om de trein naar Brussel op Rotterdam Centraal te halen. Toch lukte het hem om ruim een half uur eerder aan te komen. Ik kon niet anders dan mij schamen, omdat we dankzij mijn chaotische bestaan onze eerste afspraak bij een denktank in Brussel misten. Ook ons bezoek aan het Europees Parlement en een Vlaams journalistiek platform liep anders dan gepland. De prijs voor opereren vanuit chaos is dat je regie verliest, overgeleverd aan omstandigheden.

Sommige vrienden en familieleden zijn tegenwoordig huiverig om mij te bellen, uit angst dat ze mij misschien ‘lastigvallen’. Dan ren ik weer van de ene vergadering naar de andere, van deadline naar deadline. Wie in een permanente staat van crisis verkeert, heeft weinig ruimte om onbevangen door het leven te gaan, en te vertragen. Dat is niet alleen het geval op persoonlijk niveau, het geldt ook voor de hele samenleving.

In de jaren dat ik bewust de Nederlandse samenleving beschouw, vind ik het beangstigend hoeveel overeenkomsten er zijn tussen mijn persoonlijke staat van chaos en de permanente crisistoestand waarin de Nederlandse regering verkeert. Deze week waren twee van die crisissen landelijk nieuws: de opvang van asielzoekers en het stikstofvraagstuk. Daar waar ik mijn overstap miste omdat ik niet op een vertraging van mijn trein had geanticipeerd, reageerde de Nederlandse overheid veel te laat op zowel het opvang- als het stikstofvraagstuk door gebrek aan focus. Waar ik van deadline naar deadline ren, zo hobbelt de Nederlandse overheid van crisis naar crisis. Waar mijn vrienden en familieleden bang zijn om mij te ‘storen’, zo behandelt de Nederlandse overheid haar burgers steeds als een last.

Om te begrijpen waarom mijn leven in een permanente staat van chaos verkeert, dien je mij naar een klinisch psycholoog te brengen. Daar tref je iemand die verschillende ballen in de lucht houdt als overlevingsstrategie, zodat hij zichzelf niet hoeft te confronteren met zijn eigen angst. Om te begrijpen waarom de Nederlandse overheid in een permanente staat van crisis verkeert, dien je de geschiedenis in te duiken. Daar tref je politici en beleidsmakers die zijn overgenomen door de tirannie van het alledaagse en de lobby van invloedrijke bedrijven, in plaats van dat ze pijnlijke keuzes maken omwille van de stabiliteit op de lange termijn.

Het cliché luidt dat zonder duisternis het licht zichzelf niet kan kennen; dualiteit is een inherent onderdeel van het leven. Er zijn genoeg momenten waarop opereren vanuit chaos geromantiseerd kan worden, als weerstand tegen de overgeorganiseerde samenleving. Zoals scherp verwoord door Henry Adams, chaos was de natuurwet, orde een droom van de mensheid. Vanuit chaos, frictie opereren stelt ons in staat bestaande paden in twijfel te trekken en alternatieve oplossingen te presenteren. Niet alleen op een persoonlijk niveau, maar ook op collectief niveau. Kijk maar naar de Tweede Wereldoorlog, de financiële crisis, de coronacrisis, en nu de Russische oorlog in Oekraïne. Het zijn chaotische gebeurtenissen die Europa in staat stelden om ondanks de culturele en economische verschillen toch als waardengemeenschap te opereren.

Maar het wordt riskant als wij crisissen als status quo gaan zien. Want daar waar we als individuen overspannen kunnen raken als gevolg van permanente prikkels en opereren uit een crisissituatie, zo kan een overheid ook haar slagkracht verliezen, waardoor ze steeds uit onmacht op complexe problemen reageert, in plaats van zich als regeerder op te stellen.

Laten we ons dit zomerreces bezinnen om te voorkomen dat onze overheid in een burn-out belandt. Ik ben in ieder geval op deze plek afwezig.

