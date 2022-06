Ik stond op het punt op mijn e-bike te stappen met op mijn hoofd een petje. Een wijze oude baas sprak mij aan. „Heb jij je weleens gerealiseerd dat jouw hoofd een porseleinen theekopje is en de straat een tegelvloer?”

Nu draag ik een leuke helm en voel me er niet lullig mee.

