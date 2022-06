Pensioenen zorg en welzijn gaan met 2,7 procent omhoog

Het pensioen van werknemers en gepensioneerden in de zorg en welzijn gaat vanaf oktober met 2,7 procent omhoog.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn is het derde grote pensioenfonds dat deze week besluit de pensioenen te verhogen, na PME (voor de technologische industrie) en ABP (overheid en onderwijs).

Het gaat om de gemiste pensioenverhoging over 2021. Die mogen pensioenfondsen nu alsnog uitkeren door soepeler regels die op 1 juli ingaan. Fondsen mochten tot nu toe pas een verhoging uitdelen als hun zogeheten dekkingsgraad over het afgelopen jaar gemiddeld 110 procent was. Het fonds heeft dan voor iedere euro die nodig is om de toekomstige pensioenen te garanderen, nog eens 10 cent extra in kas. Deze grens gaat naar 105 procent.

De bijna drie miljoen werknemers en gepensioneerden die bij Zorg en Welzijn zijn aangesloten, krijgen een hogere inflatiecorrectie dan die bij andere grote fondsen, waar de verhoging 1,29 (PME) en 2,39 procent (ABP) bedroeg. Dat komt doordat Zorg en Welzijn altijd de inflatie van de maand september als uitgangspunt heeft – van 2021 in dit geval. De andere fondsen kijken naar eerdere maanden, toen de inflatie nog niet zo hoog was opgelopen.

Tegelijk valt de verhoging in het niet bij de inflatiecijfers van dit jaar: rond de 9 procent.

‘Opgelucht’

„Wij zijn blij en opgelucht”, zegt Zorg en Welzijn-voorzitter Joanne Kellermann. „Het heeft echt zwaar op ons gedrukt dat we al die jaren somber moesten waarschuwen: kijk uit, de pensioenen gaan misschien omlaag. Dat ze nu toch omhoog gaan, ook al is het een klein beetje, voelt als een nieuw hoofdstuk.”

Het pensioenfonds heeft sinds de financiële crisis van 2008 slechts twee keer de pensioenen kunnen verhogen, in beide gevallen met minder dan 1 procent. De laatste keer was in 2014.

Om de versoepelde regels te mogen gebruiken, heeft Zorg en Welzijn de verwachting moeten uitspreken dat het de komende jaren zal overstappen op het nieuwe pensioenstelsel. Ook moest het fonds aantonen dat het besluit „evenwichtig” is voor verschillende generaties.

De laatste maanden gaat het uitzonderlijk goed met de financiële positie van pensioenfondsen, ondanks het feit dat zij zware beleggingsverliezen lijden. Het werkt in hun voordeel dat de rente stijgt. Daardoor mogen zij ervan uitgaan dat hun beleggingen in de toekomst sneller zullen renderen, en hoeven zij nú minder geld in kas te hebben om als financieel gezond te worden bestempeld.