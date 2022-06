‘Oud-voorzitter verboden pedofielenvereniging Martijn opgepakt in Ecuador voor kindermisbruik’

In Ecuador zijn deze week twee Nederlanders opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van kinderen, melden de Nederlandse stichting Free a Girl aan ANP en de politie van het Zuid-Amerikaanse land. Het gaat om oud-voorzitter Marthijn U. van de verboden pedofielenvereniging Martijn en Lesley L. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt tegenover NRC de arrestatie van twee mannen van 50 en 34 jaar oud in Ecuador, maar niet hun namen.

Volgens Free a Girl verbleven er regelmatig kinderen in het huis van Marthijn U. en Lesley L. in het Ecuadoraanse badplaatsje Canoa. Daar zouden ze in ruil voor snoep en geld seksuele diensten hebben moeten verlenen. Ook zouden er tijdens feestjes aan het zwembad kinderen zijn verkracht onder invloed van drugs.

Marthijn U. is in Nederland nooit veroordeeld voor seksueel misbruik, maar kreeg afgelopen maart bij verstek wel zes maanden celstraf opgelegd voor het voortzetten van de in 2014 door de Hoge Raad verboden pedofielenvereniging Martijn. De eveneens voortvluchtige Lesley L. kreeg in april tien weken gevangenisstraf, waarvan vier weken voorwaardelijk, voor het maken van een pornofilmpje met een 9-jarig jongetje.

Begin vorige maand werd in Mexico ook al Nelson M. gearresteerd, een ander prominent lid van Martijn. Hij werd opgepakt wegens het bezit van kinderporno en mensenhandel.