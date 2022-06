Ook in hoger beroep levenslang opgelegd aan Willem Holleeder

Het gerechtshof in Amsterdam heeft Willem Holleeder (64) in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange celstraf. Volgens het hof is Holleeder verantwoordelijk voor vijf moordaanslagen waarbij zes dodelijke slachtoffers zijn gevallen.

Holleeder heeft verschillende schutters en tussenpersonen volgens het hof „uitgelokt” een serie mensen te vermoorden. Het gaat om de moord op Cor van Hout (2003) en de doodslag op Robert Ter Haak (2003), Wim Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006). De ‘uitlokker’ komt bij onderwereldmoorden vaak niet in beeld, en dat is volgens het hof ook de bedoeling.

Volgens het hof heeft Holleeder „gewetenloos beschikt over leven en dood” en daarmee familie’s en nabestaanden „hard geraakt”. Ook de wijze waarop deze moorden hebben plaatsgevonden in de openbare ruimte op klaarlichte dag „heeft de samenleving geschokt”. Het hof stelt vast dat Holleeder verschrikkelijke keuzes heeft gemaakt. Soms was het een logische stap om geld te krijgen, in andere situaties was het de laatste stap bij een afpersingstraject: De levenslange straf moet worden gezien als vergelding voor het leed van nabestaanden en als waarschuwing aan andere om dit soort moorden niet te plegen.

Het hof baseert zich in haar oordeel op verklaringen van kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros en een anonieme bedreigde getuige die bekend staat als Q5. Ook de verklaringen van de zussen Astrid en Sonja Holleeder spelen een belangrijke rol. Over de getuigenissen stelt het hof dat tijdens de behandeling veel aandacht is besteed aan geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van getuigen Astrid en Sonja Holleeder en Sandra Klepper, de ex-vriendin van Willem Holleeder. Het hof heeft geen aanwijzingen gevonden voor de stelling dat Astrid anderen zou hebben overgehaald om verklaringen af te leggen om een vertekend beeld te laten ontstaan over de rol van Willem Holleeder bij onderwereldmoorden.

Opnames

Ook opnames van gesprekken tussen Willem en zijn zussen Astrid en Sonja hebben een belangrijke rol gespeeld. Op die tapes is te horen dat Holleeder zich presenteert zich als iemand die in staat is om andere moorden uit te laten voeren. Hij zegt niet zo maar iets en verwijst naar wat hij daadwerkelijk heeft gedaan. De extreme manier waarop Willem zijn zussen en misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft bedreigd, draagt bij aan het bewijs tegen Willem Holleeder.

Holleeder gaat in cassatie. In 2019 veroordeelde de rechtbank in Amsterdam hem tot een levenslange gevangenisstraf. Holleeder zei toen onschuldig te zijn.

