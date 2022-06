OM vervolgt agenten niet die wapen gebruikten tijdens Coolsingelrellen

Het Openbaar Ministerie gaat negen agenten die hun dienstwapen hebben gebruikt tijdens de Coolsingelrellen vorig jaar in Rotterdam niet vervolgen. Uit onderzoek is volgens het OM gebleken dat de agenten uit noodweer handelden. De zaak is daarom vrijdag geseponeerd.

Op 19 november 2021 liep een demonstratie tegen coronamaatregelen en het vuurwerkverbod in Rotterdam volledig uit de hand. Een groep van zo’n duizend relschoppers richtte vernielingen aan in de binnenstad en stak auto’s in brand.

De brandweer had op een gegeven moment de bescherming van de Mobiele Eenheid (ME) van de politie nodig om een brand te kunnen blussen. In totaal negen agenten hebben toen hun dienstwapen gebruikt. De omstandigheden leverden onmiddellijk gevaar op, concludeert het OM. Niet alleen voor agenten, maar ook voor de brandweer, de mensen in het flatgebouw naast de brand en andere omstanders. Vijf agenten schoten gericht op relschoppers, vier anderen losten slechts waarschuwingsschoten. Er vielen vijf gewonden.

Het OM zegt dat de politie, net als iedere burger, het recht heeft zichzelf te verdedigen en daarbij (gepast) geweld mag gebruiken. Uit het onderzoek van de Rijksrecherche naar de incidenten, waarbij onder andere beelden van beveiligingscamera’s en sociale media zijn bekeken, blijkt volgens het OM dat de agenten uit noodweer handelden.