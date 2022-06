Gouverneur Loehansk: Oekraïense militairen moeten zich terugtrekken uit Sjevjerodonetsk

Zelensky: we hebben 120 dagen en 30 jaar op dit moment gewacht

„We hebben net het kandidaatschap ontvangen, het is een overwinning”. Zo reageerde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een videoboodschap nadat de Europese Unie donderdagavond in Brussel had gestemd om Oekraïne kandidaat-lid van de EU te maken. Premier Mark Rutte noemde de stap een belangrijke steun in de rug voor Kiev.

In het filmpje is Zelensky een moment stil, om te vervolgen: „We hebben 120 dagen en dertig jaar op dit moment gewacht”. Die eerste periode slaat op de huidige oorlog in het land, de tweede op de tijd dat Oekraïne een onafhankelijk land is. Zelensky zegt verder dat Oekraïne „de vijand zal verslaan” en vervolgens aan de wederopbouw van het land zal werken.

Bekijk hier de videoboodschap van Zelensky:



Ook Moldavië werd donderdagavond kandidaat-lid na een stemming op de EU-top in Brussel. Zelensky en de Moldavische president Maia Sandu spraken daar dankwoorden uit. „Ze waren natuurlijk heel blij” zei Rutte tegenover persbureau ANP. „Je merkt dat die landen het echt wel beschouwen als een belangrijke steun in de rug”. De premier zei „niet te kunnen voorspellen” wanneer de landen daadwerkelijk lid van de EU zijn. Nederland stemde donderdagavond voor, maar was eerder kritisch op een Oekraïense lidmaatschapsaanvraag van de Unie.

