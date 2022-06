NRC-journalisten winnen De Loep voor boek over Booking.com

NRC-journalisten Merijn Rengers, Stijn Bronzwaer en Joris Kooiman hebben de journalistieke prijs De Loep gewonnen voor hun boek De Machine over Booking.com in de categorie signalerende onderzoeksjournalistiek. Dat maakte de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) vrijdagavond bekend. Het boek beschrijft de groei en het morele verval van Booking, vol extravagante feesten, uit de hand gelopen internetexperimenten, bedrogen aandeelhouders, handtastelijke managers en ruzies in de boardroom. Voor- en nadat ze hun boek schreven publiceerde het drietal meerdere verhalen in NRC over de misstanden bij de hotelboeksite.

De Loep in de categorie opsporende onderzoeksjournalistiek ging naar de Volkskrant-journalisten Frank Hendrickx en Tom Kreling voor het boek De geheime coronadeals van Sywert. De Vlaamse journalisten Ruben Brugnera en Marieke Brugnera van Knack wonnen de prijs in de categorie controlerende onderzoeksjournalistiek voor hun onthullingen over de Belgische daklozenorganisatie Poverello.

Aanmoedigingsprijs en oeuvrepijs

De aanmoedigingsprijs voor talenten tot dertig jaar oud ging naar Marieke Rotman, Romy van der Burgh, Esther Chavannes, Gina Lafour en Allart van der Woude voor hun verhaal ‘Hoe de christelijke anti-abortuslobby stilletjes meer voet aan de grond krijgt’ in De Groene Amsterdammer, dat tot stand is gekomen na undercover onderzoek.

NRC-journalist Joep Dohmen kreeg vrijdagavond in Antwerpen zijn oeuvreprijs overhandigd. Begin juni maakte de jury van De Loep al bekend dat Dohmen die prijs zou krijgen, omdat ze het „belangrijk vindt om juist in deze tijd waarin journalistiek onder vuur ligt, haar steun en grote waardering uit te spreken voor een van de top-onderzoeksjournalisten van Nederland.”