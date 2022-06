Niet alleen boerenprotest en stikstofcrisis zetten de eenheid in de coalitie onder druk

Het was net na negen uur, donderdagavond, en in het kabinetsvak in de Tweede Kamer boog minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal (VVD) zich naar haar collega van Landbouw Henk Staghouwer (ChristenUnie). Ze pakte hem bij zijn schouder, leek hem moed in te spreken, hij kwam dichter bij haar staan. Een scène die je zelden ziet: twee ministers die steun zoeken bij elkaar.

Tegenover hen, al de hele dag: opgewonden oppositiepartijen over de stikstofplannen van Rutte IV, en ook kritische, soms zelfs felle ‘eigen’ coalitiepartijen – VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Op de publieke tribune waren ’s avonds boze boeren gaan zitten, hun tractors stonden op de stoep.

In Rutte IV weten ze: de woede in Nederland zal alleen nog maar groter worden. Het kabinet komt ook nog met plannen om de stikstofuitstoot te verminderen die de automobilisten zullen raken, de industrie, de transport, de luchtvaart. Dus: wie níét? In een tijd die al extreem onzeker is door de oorlog in Oekraïne en stijgende prijzen. En dat allemaal ook nog eens in een belangrijk verkiezingsjaar: in maart volgend jaar zijn de Provinciale Statenverkiezingen, die direct bepalen hoe de Eerste Kamer eruit gaat zien. Daar heeft Rutte IV nu al geen meerderheid.

Dus wat kun je anders, als je minister of staatssecretaris bent in dat kabinet, dan elkaar stevig vasthouden?

Al weten ingewijden dat dat achter de schermen lang niet altijd gebeurt. In de vergadering van de ministerraad op vrijdag, nu twee weken geleden, waren andere ministers verbaasd en ook wel ongerust over het – nu veelbesproken – kaartje waar Christianne van der Wal die middag mee zou komen: met in kleurtjes de gebieden waar de stikstof door landbouw het meest zou moeten worden teruggedrongen. Die vrijdag zagen andere ministers dat niet alles op het kaartje klopte, op het allerlaatste moment kwamen er nog aanpassingen.

Nog angstiger

Het liet zien hoe solistisch Van der Wal te werk was gegaan. Tweede Kamerleden van de regeringspartijen hadden eerder nog geprobeerd om erachter te komen wat ze precies van plan was; er waren er ook die haar hadden gewaarschuwd dat zo’n kaartje riskant kon zijn. Het zou boeren alleen maar nóg angstiger maken, en er waren nog geen uitgewerkte plannen om hen te helpen. Maar bij Van der Wal vonden ze geen gehoor.

Je zou kunnen denken: zo hoort het, en al helemaal als je streeft naar een nieuwe politieke cultuur. Het kabinet komt met plannen, de Tweede Kamer controleert, en dus ook de regeringspartijen in de Tweede Kamer. Zo heeft Rutte IV het zich ook voorgenomen: er moest meer debat komen, er zou minder worden voorgekookt en afgestemd.

De irritatie bij de coalitiepartijen over Van der Wal laat zien dat die daar nog helemaal niet aan gewend zijn. En landbouwminister Henk Staghouwer leek hun bemoeienis juist wél te willen: hij liet hen meekijken en meedenken met zijn brief aan de Tweede Kamer over ‘perspectief’ voor de boeren. Al bleek donderdagavond in het stikstofdebat dat dat niet had geleid tot échte ideeën voor de toekomst van de landbouw. Staghouwer leek zich er zelf ook geen raad mee te weten, hij kwam alleen met procedurele antwoorden – over brieven die nog zouden komen, en ‘systematieken’ – en zag er steeds onzekerder uit.

En toch: als er één probleem is waarvan VVD, D66, CDA en ChristenUnie al heel lang wisten dat ze het moesten oplossen, is het de stikstofcrisis. Er is veel geld voor uitgetrokken, 25 miljard, er was in de formatieonderhandelingen eindeloos over gepraat. Daar komt dan ook nog eens de klimaatcrisis bij en ook die zal hard aankomen bij zo’n beetje iedereen. In het kabinet-Rutte IV weten ze: het wordt alleen nog maar moeilijker. En de kans lijkt ook groot dat de bewindslieden elkaar in de weg gaan zitten: de crisis in de asielopvang (Eric van der Burg van de VVD gaat daarover) komt omdat er te weinig woonruimte is – waar Hugo de Jonge van het CDA verantwoordelijk voor is. Die heeft nieuwe huizen beloofd, maar wat kan hij doen als er geen bouwvergunningen worden afgegeven door de stikstofcrisis? En hoe legt klimaatminister Rob Jetten (D66) dan nieuwe windparken aan? Om resultaten te boeken komt het erop aan dat ze elkaar niet steeds dwars gaan zitten.

Ze kunnen in het kabinetsvak dus bijna allemaal nog wel een knuffel gebruiken. Maar als je ernaar vraagt: heel innig lijkt het er nu niet aan toe te gaan in de Trêveszaal, waar de bewindslieden elke vrijdag bij elkaar zitten. Er is geen vanzelfsprekend vertrouwen – niet in elkaar, en ook niet in de Tweede Kamer. In Rutte IV wordt geklaagd over de toon van de oppositie, de negatieve sfeer, het voortdurende wantrouwen.

Op verlies in de peilingen

Ook in de coalitiepartijen is er een onrustig gevoel. Ze praten onderling veel met elkaar. Maar deze week zagen ze ook: als het erop aankomt, kiezen partijen voor zichzelf. Zoals bij het boerenprotest woensdag in Stroe: de NCTV had laten weten dat de veiligheid van de Kamerleden van de coalitiepartijen daar niet kon worden gegarandeerd.

D66 en VVD besloten om dan maar niet te gaan. Als een instituut als de NCTV dat zegt, was daar de redenering, moet je dat serieus nemen. Zeker in een tijd waarin instituties al steeds minder worden vertrouwd. Maar Derk Boswijk van het CDA ging wel.

En wat opvalt: in de coalitie leeft zelfs al de gedachte dat Rutte IV kan vallen. Al kan ook niemand bedenken voor wie in de coalitie dat goed zou kunnen uitpakken – op de ChristenUnie na staan alle coalitiepartijen in de peilingen op verlies.

