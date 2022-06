Nederlanders geven voor het eerst sinds einde lockdown minder geld uit

Toen in december de laatste coronamaatregelen vervielen, bleek dat voor veel Nederlandse consumenten het moment om het uitgavepatroon op te schroeven. Het ‘einde’ van de pandemie betekende dat mensen weer op terrassen gingen zitten, tickets kochten voor musea, bioscopen en voetbalwedstrijden en vakanties naar het buitenland boekten. Mede daardoor gaven Nederlanders tot en met mei maandelijks meer uit. Maar die lijn lijkt zich de rest van het jaar niet door te trekken.

Uit een vrijdag gepubliceerde analyse van de ING blijkt dat Nederlanders in juni voor het eerst sinds maanden weer minder geld uitgaven. De bank bekeek de transactiedata van consumenten – pin, cash en online – en zag dat zij 3 procent minder besteedden, vergeleken met mei. De ING spreekt van een „eerste indicatie”, maar verwacht dat Nederlanders de rest van het jaar minder zullen uitgeven door onder meer stijgende energiekosten.

ING-econoom Marten van Garderen denkt niet dat Nederlanders dit jaar minder gaan besteden aan horeca of culturele activiteiten, zegt hij tegen NRC. „Dat komt omdat we net uit de pandemie komen, we willen daarin nu niet minderen”. De cijfers laten volgens hem zien dat vooral meubel- en elektronicazaken op minder inkomsten moeten rekenen. „Dat zijn vaak de sectoren die in zulke situaties geraakt worden”, aldus van Garderen.

Tijdens de coronapandemie ging het economisch juist goed met meubel- en woonwinkels. Uit eerdere cijfers van ING bleek dat de omzet in die branche in 2020 met 8 procent steeg en in 2021 ongeveer gelijk bleef. Nederlanders konden weinig uitgeven aan activiteiten en waren veel thuis, waardoor ze meer gingen klussen en hun interieur veranderden. In 2022 groeit de branche opnieuw, maar die groei zal naar verwachting stagneren.

Consumptiegroei

De vrijdag gepubliceerde ING-cijfers lijken in contrast te staan met die van het CBS. Woensdag bleek uit onderzoek van dat instituut dat de consumptie van huishoudens in april dit jaar juist met 15 procent is gegroeid ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Ook dat is echter te verklaren door de lockdown: in april 2021 konden consumenten door gesloten winkels en terrassen moeilijk geld uitgeven.

De torenhoge energieprijzen, deels het gevolg van de oorlog in Oekraïne, raakten Nederlanders tot april volgens Van Garderen nog niet, maar dat zal later dit jaar vermoedelijk wel gebeuren. De ING verwacht dat de consumptie de tweede helft van dit jaar „zelfs als dit eerste signaal vals alarm blijft”, verder verzwakt. Van Garderen: „dat consumenten het gaan voelen, is geen kwestie van óf, maar van wanneer”.