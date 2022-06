Moraal en dwang maken alle wezens gelukkig

De pleidooien voor het toekennen van rechten aan niet-menselijke wezens of entiteiten, zoals dieren, rivieren, bossen, vind ik altijd nogal overtuigend, zulke rechten representeren naar mijn gevoel een hogere graad van beschaving.

Nee, zeggen sommige anderen, dat is geen hogere graad van beschaving, dat is een lagere graad, want je zou de rechten van alles wat niet-mens is vanzelfsprekend moeten respecteren, zonder dat respect in juridische termen te gieten. Denk aan de Boeddha (‘laat alle wezens gelukkig zijn!’), denk aan de heilige Franciscus ( ‘onze zuster, moeder aarde, die ons voedt en leidt’). Een goede vriend zei onlangs: „Er zullen om de aarde te redden grote offers moeten worden gebracht, dat is duidelijk. Maar dat kan alleen als die offers gebrácht worden, niet afgedwongen.”

Moraal-ondermijnend

Ook voormalig denker des vaderlands Paul van Tongeren, die ik graag lees, mengde zich op ongeveer deze manier in dit debat, in Trouw. Hij vond het moraal-ondermijnend als je rechten zou gaan toekennen aan dieren in plaats van het vanzelfsprekend te vinden dat je ze goed behandelt. „Je verhoudt je tot je huisdier toch niet in termen van rechten en plichten? Je houdt van je hond, je geniet van je kat en verzorgt ze daarom zo goed mogelijk. Dat is een positieve morele impuls.”

Het is niet zo moeilijk om dat na te voelen. De wereld zou een heel rare en onaangename plek worden als we alles alleen maar deden omdat het moest.

Maar het is ook merkwaardig om te denken dat plichten meteen betekenen dat gevoel en moraal zijn verdwenen. Veel dingen die verplicht zijn doe je even zo goed vrijwillig – afval opruimen, je aan de verkeersregels houden, een hulpbehoevende helpen.

Het zou zeker mooier en beschaafder zijn als we niets vervuilden en vernielden, omdat we nu eenmaal om de natuur en de dieren gaven. Maar zoals Van Tongeren zelf ook opmerkt: mensen zien vandaag de dag bijna geen dieren. Die worden elders opgesloten en afgemaakt. Ik denk dat veel mensen meegevoel hebben als ze zien hoe varkens geslagen worden om ze een vrachtauto in te dwingen, om van de afgrijselijke toestanden in slachthuizen nog maar niet te spreken. Dan schort er niets aan de morele verontwaardiging. Maar wie in de supermarkt staat, koopt toch ineens goedkope karbonades.

Om de aarde geven is nog moeilijker, want aanzienlijk abstracter. Het verband tussen je smartphone en de verwoesting van een landschap in Afrika, het kijken van een Netflixfilm en de opwarming van oppervlaktewater, zie je noch voel je.

Zonnelied

Het individu kan heel goed een prima moraal hebben, geregeld met hartstocht het zonnelied citeren en broeder zon en de kuise zuster water prijzen, zonder dat daar ook maar één stukje oerwoud minder om gekapt wordt.

En dan praten we nog niet over degenen die zonder veel scrupules bossen kappen en afval in zee lozen. Die hebben vaak niet zo veel op met onze niet-menselijke broeders en zusters en al zeker niet als dat de winst van bedrijven en ondernemingen aantast. Die deinzen – zie de moord op de Britse journalist en de Braziliaanse natuuronderzoeker– al niet eens terug voor de rechten van mensen.

Die rechten en de ermee samenhangende dwang hebben dus alleen maar zin als het gevoel breed gedragen wordt dat de dieren, de zeeën, de bossen en rivieren, recht van bestaan hebben, dat we ze wíllen beschermen. Godsdienstgeleerde Karen Armstrong schreef een boek waarin ze pleitte voor het besef van de heiligheid van de natuur. Zonder moraal gaat het niet. Misschien bedoelde Van Tongeren dat, en mijn vriend ook.