De vragen zijn bijna allemaal voor Amalia

Hoe Amalia tot haar studiekeus van Politics, Psychology, Law and Economics aan de Universiteit van Amsterdam is gekomen. Hoe ze het vond om voor het eerst, een week geleden op de verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra, een tiara te dragen. Of ze uitkijkt naar Prinsjesdag.

De vragen tijdens het jaarlijkse persgesprek met de koning en koningin waren dit jaar voornamelijk voor prinses Amalia, die er voor het eerst – nu ze meerderjarig is – aan deelnam.

Aan de fotosessie voorafgaand zelf zijn de prinsessen gewend. Al jaren poseren ze aan de vooravond van hun vakantie. In ruil laten fotografen hen gedurende de rest van het jaar tijdens privémomenten met rust. Geduldig draaien ze, glimlachen ze, luisteren ze naar de instructies: „Nu het midden”, „deze camera”, „deze kant, alstublieft”. Zestig journalisten tegenover zich. Als het verzoek komt voor „alleen de vier dames”, leunt de koning quasi-ontspannen tegen een pilaar van Paleis Noordeinde.

Het is de tweede keer dat Amalia vragen beantwoordt, zichtbaar zelfverzekerder dan de dag na haar achttiende verjaardag. En diplomatiek: ze zal lid worden van een studentenvereniging, maar zegt nog niet welke. En de „studie gaat voor”. De jachtakte die ze onlangs behaalde, heeft haar „enorm begrip” gegeven voor hoe de natuur in elkaar zit, en dat „kennis van faunabeheer ongelooflijk belangrijk is” voor het moment waarop ze het beheer van het Kroondomein overneemt van haar vader.

Of ze gelukkig is in de liefde

Ze schiet even uit haar rol als ze, nadat ze heeft gezegd dat ze „enorm” heeft geleerd van haar tussenjaar en verschillende delen van de maatschappij heeft leren kennen, verzucht dat een jaartje zonder school best fijn was.

Ze herhaalt een paar keer dat ze dankbaar is dat de media haar haar privacy gunnen. Op de vraag van tv-programma Blauw Bloed of ze gelukkig is in de liefde (er verschenen foto’s in een aantal bladen van Amalia in gezelschap van een jongen), zegt ze gedecideerd: ik „ervaar enorm veel liefde van de mensen om me heen”. Haar vader grijpt in en zegt: „Sorry, mijn dochter is achttien. Ik hoop dat ze heel veel leuke mensen tegenkomt.”

Voor de koning zelf zijn er nauwelijks vragen, hij kijkt vooral zijn dochter aan. Op de vraag over de verschillende crises die Nederland treffen, zegt hij zich zorgen te maken hoe alle crises – stikstof, woningbouw, asiel, prijsstijgingen – op elkaar ingrijpen. Dat vraagt „om een holistische aanpak”. „Boeren moeten perspectief krijgen, ook als ze op een gegeven moment iets anders moeten gaan doen.”

