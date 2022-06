Met een restje ouwe jenever kan je al een ‘Dutch caipirinha’ maken

Terwijl ze opgewekt verder praat, haalt Marcella Schermer (35) een glas uit de vriezer, perst citroenen, schudt het sap met ijs, „twaalf seconden shaken”, en doet er wodka en limoncello bij. In een handomdraai staat er een frisse zomercocktail op het aanrecht. „Absoluut niet moeilijk”, zegt de Hoornse. „Met een restje ouwe jenever achter uit de kast maak je al wat ik een Dutch caipirinha noem.” En: „Shaken kan ook in een lege jampot.”

Ondanks haar nonchalance wijst alles erop dat we te maken hebben met een cocktailfanaat. Tussen kinderspeelgoed en pakken hagelslag staan cocktailbenodigdheden verstopt, termen uit de cocktailwereld vliegen door de woonkeuken.

Bij Schermer komt haar hobby uit haar werk voort. Ze begon in de horeca, volgde een interieuropleiding, studeerde media en communicatie en werkt nu onder andere als styliste en contentmaker. Voor de foto snijdt ze, hup, een grapefruit door, drapeert bramen over aardbeien en plaatst verzilverde drankmaatjes tussen zorgvuldig gerangschikte flessen.

„Ongeveer zeven jaar geleden kwamen de cocktails de horeca in, slim gepromoot door drankgroothandels.” Ze werd erdoor gegrepen en verdiepte zich erin. „Elke dag zit het wel in mijn hoofd. Dan zie ik iemand op televisie iets drinken en denk ik: hoe maak je dat?” Recepten zoekt ze in de Difford’s Guide to Cocktails en ze maakt zelf siropen, zoals amandelsiroop: „Met gemalen amandelen die je in water zet, zeeft en inkookt.” Ze lacht. „Helaas schoot ik uit met het rozenwater, veel te zoet.”

Vaak geeft ze een twist aan klassiekers. „Ik verander verhoudingen of voeg ingrediënten toe. ‘Mixology’ noem je dat.” Ze lacht. „Ik test veel op vrienden. Laatst gaf een vriendin een feestje en toen had ze gauw een paar limoenen gekocht omdat ik kwam. Daar kan je wel wat mee, hè?” Haar man wordt er soms gek van. „Als er gasten komen, moet ik voor iets extra’s zorgen. Gewoon worst en kaas neerzetten: het lukt me niet.”

De resultaten plaatst ze op social media en op haar blog ‘Borrels en bites’: „Als je als millennial een hobby hebt, zet je het op Instagram”, zegt ze. „Zelf ontwikkelen is een niche en de Nederlandse cocktailscene ondersteunt elkaar met tips.”

Even een negroni maken voor de fotograaf, in een hoog glas roert ze campari, gin en vermouth door elkaar: „Stirred, not shaken, zo hoort-ie.” Sinaasappelschilletje fijnknijpen voor de citrusolie.

Is er ook iets niet leuk aan? „Opruimen. Netjes werken is niet mijn sterkste kant en voor ik het weet staat de keuken vol.” Cocktails, cocktails, cocktails. In het weekend of op maandagochtend. Echt uit de hand loopt het volgens haar niet. „Ik heb veel controledrang en als je dronken bent raak je controle kwijt en dat wil ik niet. Ook wil ik nooit dronken zijn of een kater hebben waar mijn kinderen bij zijn.”

Wat doet ze dan met alle cocktails die ze test? „Soms zet ik ze op Instagram, hashtag ‘lunch leftovers’.” En dan opdrinken met een boterham met kaas.