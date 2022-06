Kabinet wil uiterlijk per 2025 gaan handhaven op schijnzelfstandigheid

Vanaf uiterlijk 1 januari 2025 gaat de Belastingdienst werk maken van de handhaving op schijnzelfstandigheid, waarbij werkgevers zzp’ers inzetten voor werk dat eigenlijk door een werknemer zou moeten worden uitgevoerd. Dat schrijven staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst, CDA) en minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.

In de Kamerbrief schrijven de bewindslieden dat het kabinet in stappen wil toewerken naar volledige handhaving. Al dit jaar moet de Belastingdienst „meer bedrijfsbezoeken en boekenonderzoeken” verrichten. „In het najaar komen we met een plan om het handhavingsbeleid te intensiveren. We gaan met de Tweede Kamer in discussie over de knelpunten”, zo zei staatssecretaris Van Rij vrijdag na afloop van de ministerraad.

Schijnzelfstandigheid is veelvoorkomend en wordt gezien als een serieus probleem voor gezonde arbeidsverhoudingen. Het kabinet-Rutte IV beloofde in het regeerakkoord de problematiek aan te pakken. Schijnzelfstandigen hebben weinig vrijheid om hun werk naar eigen inzicht te doen, bijvoorbeeld omdat ze altijd beschikbaar moeten zijn, of niet collectief over tarieven kunnen onderhandelen. Voor werkgevers is het vaak goedkoper om zzp’ers in te huren, omdat zij hen geen premies hoeven te betalen.

Handhaving is geregeld via de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), die in 2016 is ingevoerd. De wet moet tegengaan dat werkgevers die gebruikmaken van constructies als schijnzelfstandigheid ten onrechte profiteren van de belastingvoordelen. Bij invoering van de Wet DBA werd handhaving direct gepauzerd middels een „implementatietermijn”, die steeds vooruit werd geschoven.

Rekenkamer: fiscus heeft onvoldoende middelen

Uit in april gepubliceerd onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de bedrijven die tegen de regels in met zzp’ers werken, daar vrijwel altijd ongestraft mee wegkomen. De Belastingdienst gaf opdrachtgevers in ruim twee jaar slechts vier keer een tik op de vingers. De organisatie heeft volgens de Algemene Rekenkamer onvoldoende mensen en instrumenten om schijnzelfstandigheid aan te pakken, waardoor opdrachtgevers kunnen doen en laten wat ze willen.

De overheid worstelde lange tijd met het tegengaan van schijnzelfstandigheid, maar structurele oplossingen bleven tot nu uit. „Door twee opeenvolgende regeringen werd er naar de volgende regering verwezen om het probleem structureel te verhelpen”, constateerde de Algemene Rekenkamer in april. Het huidige kabinet, dat in januari van dit jaar aantrad zou, als het niet voortijdig valt, tijdens deze regeerperiode maatregelen moeten nemen.

Met medewerking van Lamyae Aharouay.

