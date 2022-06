Toen president Poetin onlangs in een toespraak over Peter de Grote zei dat hij net als die tsaar grondgebied aan het ‘terughalen’ was dat altijd al tot Rusland had behoord en hij dat land ook nog eens wilde ‘versterken’, besefte ik dat de geschiedenis niet alleen rijmt, maar zich ook herhaalt. Het deed me meteen naar Sebastian Haffners Der Teufelspakt (Het duivelspact) grijpen, dat kleine meesterwerk uit 1988 over de Duits-Russische betrekkingen tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Haffner laat zien dat Duitsland en Rusland in die periode uitstekende relaties met elkaar onderhielden. Tenslotte hadden de Duitsers Lenin vrije doorgang verleend om in april 1917 vanuit zijn Zwitserse ballingschap naar Rusland te kunnen reizen, waar hij een staatsgreep pleegde en een wapenstilstand met Duitsland sloot. Tot 1941 regende het hierna vriendschapsverdragen tussen Moskou en Berlijn. Zo zorgde het Verdrag van Rapallo (1922) ervoor dat het door de geallieerden drastisch ingeperkte Duitse leger vanaf dat jaar in het geheim kon oefenen in Rusland. Het zou een dodelijke omhelzing blijken te zijn, want hiermee kreeg Duitsland de kans om zich voor te bereiden op een revanchistische oorlog. Dankzij Haffners boek uit 1988 begrijp je waarom de last van het verleden Duitsland ook nu nog parten speelt bij het sturen van wapens naar Oekraïne. Want ergens is Rusland nog altijd een verre vriend.

Verder schrijft Haffner dat in de Duits-Russische betrekkingen, net zoals in een roman, alles tot in het meest extreme is uitgeprobeerd. Hij vindt het dan ook onvoorstelbaar dat zijn landgenoten zich dat niet kunnen herinneren. En ook hier zie je een parallel met het huidige Duitsland, dat Rusland niet durft aan te pakken uit schuldgevoel over de nazi-misdaden in de Sovjet-Unie.

In Der Russland-Komplex. Die Deutschen in der Osten 1900-1945 neemt historicus Gerd Koenen de Duitse Rusland-liefde nog meer op de korrel. Hij voert zelfs Thomas Mann op, die in 1920 dweepte met Rusland en de ‘ziel’ van dat land hoger achtte dan die van Frankrijk, dat hij vergeleek met de nadagen van het Romeinse rijk.

Bismarck daarentegen koesterde Rusland volgens Koenen uit russofobie. Want in een mogelijk toekomstig panslavistisch, nihilistisch, revolutionair en agressief Rusland zag hij een grote dreiging. Het zou me dan ook niet verbazen als zijn 21ste eeuwse opvolger Angela Merkel zich door hem heeft laten leiden, om erger te voorkomen. Veel beter had ze een voorbeeld kunnen nemen aan de 19de-eeuwse schrijver Heinrich von Kleist. In Echt gebeurd is geen excuus, een onlangs verschenen bundeling van zijn Berlijnse anekdotes, vertelt hij over een Engelse gezant die weigert zijn hoed af te nemen voor een tirannieke tsaar. Kort daarvoor is bij een andere gezant die dat eveneens weigerde zijn hoed op zijn hoofd vastgespijkerd. De Engelsman verdedigt zich nu door te zeggen dat hij als ambassadeur van zijn koningin nog nooit met onbedekt hoofd voor een andere vorst is verschenen. Hij is de vertegenwoordiger van zijn koningin en als hem de geringste belediging toevalt, zal zij hem ‘weten te wreken’.

Hierop wordt de ambassadeur de lieveling van de tsaar. Duitsland zou een voorbeeld aan dat dappere gedrag moeten nemen, om Rusland er bewust van te kunnen maken dat het Oekraïne niet aan zijn lot zal overlaten.