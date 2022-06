In dit buitenspeelboek begint de onbegrensde zomer

„Kun je me helpen?”

Wie roept dat? En waar?

Over het pad langs een brede sloot loopt een jongen. Lo heet hij.

Hij kijkt om zich heen. Hij ziet niemand.

„Hier”, roept de stem.

Dan ziet Lo een half meisje. Ze staat in de sloot. Tot haar middel in het water.

Ze steekt twee handen uit.

„Even trekken”, zegt ze.

Dit is het begin van een hechte vriendschap. Lo is samen met zijn moeder op vakantie in een zomerwoonwagen, vlakbij het dorp waar Jet woont.

Wouter Klootwijk, die in 2019 een Zilveren Griffel ontving voor Naar de overkant, situeert zijn nieuwe boek, Hoog in de boom begint de zomer, op het Nederlandse platteland en dat maakt de vertelling oer-Nederlands. Het schurkt zelfs tegen het oubollige. Iedereen kent elkaar, de dag wordt doorgenomen bij de buurtsuper, niemand belt aan, wie hier moet zijn komt achterom. Toch is het cliché vermeden van het klassieke Nederlandse vierspan, vader, moeder, zoon en dochter. Zowel de moeder van Lo als de vader van Jet zijn alleenstaande ouders, al benadrukt Klootwijk dat niet, waardoor het de vanzelfsprekendheid krijgt die zo’n gezinssituatie anno 2022 verdient. Eigenlijk gaat het voornamelijk over twee kinderen en hun zorgeloze vriendschap.

Wassen met slootwater

Samen beleven Lo en Jet allerlei grote kleine avonturen. Ze redden samen een schaap, klimmen in een boom, timmeren een ladder. Jet heeft zelfs haar eigen wasmachine uitgevonden en met behulp van haar vader werkt die nu ook echt. Nu wast ze met water uit de sloot al haar kleren schoon in een teil waarin ze een trommel met gaatjes heeft die ze met een slinger kan draaien. Lo vindt het prachtig. Samen gaan hij en Jet op in de zomer. Ze kauwen op gras, begraven een kat, maken kleding van papieren zakken.

Als ze op een dag een kapotte graafmachine ontdekken in de tuin van Jets buurman vragen ze gelijk of ze die mogen hebben. Niet veel later staat hij bij Jet voor de deur. Lo bedenkt een manier om de graafmachine weer aan de praat te krijgen. Hij maakt er een tekening van en die geven ze aan de vader van Jet. ‘„Doet die oude graafmachine van jullie het weer?” Lo en Jet knikken. Ze kijken trots. „Lo heeft het bedacht en mijn vader heeft het gemaakt, elektrisch en hij rijdt van de wind”, zegt Jet. „Als het waait”, zegt Lo.’ Samen tuffen ze door het dorp.

Vakantiegevoel

Hoog in de boom begint de zomer doet in de verte denken aan Het malle ding van Bobbistiek van Leonie Kooiker, waarin twee broers met een vliegmachine van zelfgemaakt materiaal de natuur in trekken. Een boek dat over onbezorgd buitenspelen gaat. Het roept ook wat gedachten aan Kolletje op, de serie kleine huis-tuin-en-keukenverhaaltjes van Pieter Feller, over twee kinderen die een hond uitlaten, kastanjes zoeken of spelen in een opblaasbadje in de tuin. Maar het heeft vooral iets heel eigens. Iets Klootwijks. Een landerig zomers vakantiegevoel ontspint zich in de korte hoofdstukken, die in al hun eenvoud een groot avontuur in zich dragen, namelijk dat van de onbegrensde zomer, zonder school, vol vrijheid.

De vrolijke illustraties in krijt, pen en waterverf die Esther Leeuwrik in veel zomers geel en groen versterken de zorgeloze sfeer van spelen, spelen, spelen.