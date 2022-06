In de gerestaureerde Artis Bibliotheek leeft de 19de eeuw

Bij binnenkomst ruik je het meteen: de weldadige geur van oude boeken. De houten vloer kraakt en door de dakramen valt het zonlicht op een schilderij van de beroemde botanist Linnaeus. Langs de muur staan rijen en rijen met boekenkasten. Brieven van Charles Darwin, insectenaquarellen van Maria Sibylla Merian, de eerste editie van Denis Diderots fameuze Encyclopédie, de beroemde zeventiende-eeuwse Atlas Maior van Joan Blaeu: wie van natuurgeschiedenis en cartografie houdt, kan hier zijn hart ophalen.

Na een renovatie van drie jaar gaat de Artis Bibliotheek te Amsterdam deze maandag weer open voor publiek. Wie wil, kan op afspraak de collectie van zo’n 9.000 natuurhistorische boeken komen bekijken, én de fenomenale zaal waarin ze zich bevinden. Ogenschijnlijk is er weinig veranderd aan het uit 1868 daterende gebouw. „Alsof je rechtstreeks de negentiende eeuw binnenstapt”, aldus gastschrijver Alexander Reeuwijk tijdens een rondleiding. Maar schijn bedriegt: de fundering is compleet vernieuwd, de fraaie boekenkasten zijn van beschilderd gietijzer – alleen magneetjes verraden dat het om nephout gaat – en de deuren ogen authentiek, maar zijn brandwerend. Alles om de natuurgeschiedenis te behouden voor de toekomst.

„Op de begane grond, waar eerst ons depot was, zitten nu kantoren”, zegt conservator Hans Mulder. „De kern van de collectie met alle topstukken staat hier, maar de archieven en veel van de tijdschriften pasten er niet meer in en zijn nu ondergebracht in het centrale depot van het Allard Pierson.”

Hij is blij met het resultaat van de renovatie. „Het linoleum op de vloer is vervangen door hout, en in plaats van tl-verlichting hebben we nu ledspotjes: veel beter voor de boeken.” Al zijn er niet alleen boeken in de bibliotheek te vinden, benadrukt hij. „Zo hebben we ook de Iconographia Zoologica – een verzameling van 60.000 zoölogische afbeeldingen tussen 1500 en 1900 – en zo’n tweehonderd jaargangen van het Journal des Savants, het oudste wetenschappelijke tijdschrift ter wereld, dat sinds 1665 bestaat.”

Destijds was onder de bibliotheek nog het nachtverblijf van de zebra’s gevestigd

De wetenschappelijke boeken behoren tot de erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam, en die worden beheerd door het Allard Pierson. Maar de geschiedenis is wel degelijk gerelateerd aan die van de naastgelegen dierentuin van Artis. Mulder: „Artis is in 1838 opgericht door drie mannen – de heren Westerman, Werlemann en Wijsmuller – onder de naam Natura Artis Magistra. In de dierentuin was de levende collectie te zien, in het museum de dode collectie en in de bibliotheek de boekencollectie. Aanvankelijk was die ondergebracht in een ander gebouw, tot in 1868 dus de speciaal ontworpen bibliotheek werd geopend.” Reeuwijk: „Destijds was onder de bibliotheek nog het nachtverblijf van de zebra’s gevestigd. De quagga – een zebrasoort waarvan het laatste exemplaar op 12 augustus 1883 in Artis het loodje legde – is letterlijk hieronder uitgestorven.”

Het publiek in de bibliotheek is gemêleerd, zegt Mulder, terwijl hij wat speciale kussens op tafel legt om enkele boeken opengeslagen te kunnen tonen zonder dat de ruggen beschadigen. Er komen regelmatig onderzoekers en auteurs voor inspiratie. Zelf publiceerde Mulder in 2021 op basis van de collectie het rijk geïllustreerde De ontdekking van de natuur, over hoogtepunten uit de natuurlijke historie. „En er zijn ook vaak genoeg mensen die het gewoon leuk vinden om even te kijken. Nooit meer dan vijftien tegelijk, dat is de regel als we de boeken open op tafel hebben liggen.”

Eén specifieke favoriet heeft hij niet. Maar desgevraagd toont hij samen met Reeuwijk wel enkele collectiestukken die om uiteenlopende redenen bijzonder zijn.

Naeukeurige beschryving van de natuur der vier-voetige dieren, vissen en bloedlooze waterdieren, vogelen, kronkel-dieren, slangen en draken

Jon Jonston

1660



„In de zestiende eeuw geloofden de meeste mensen in draken, ook al had niemand er ooit één gezien”, zegt conservator Hans Mulder. „Toen de Italiaan Ugo Boncompagni in 1572 tot paus Gregorius XIII werd uitgeroepen, zat hij met een probleem. In het wapenschild van de Boncompagni’s, en na zijn verkiezing óók in dat van de paus, stond namelijk een draak: in de bijbel een symbool van de antichrist. Op de dag van zijn verkiezing werd er daarom ‘toevallig’ in de buurt van Bologna een draak ontdekt: zo liet God zien dat draken normale dieren waren, niets om je zorgen over te maken.” Die draak werd beschreven en afgebeeld door Ulisse Aldrovandi, een Bolognese natuurwetenschapper en neef van de kersverse paus, en de illustratie is later opgenomen in het zeventiende-eeuwse naslagwerk Natuur der vier-voetige dieren, vissen en bloedlooze waterdieren, vogelen, kronkel-dieren, slangen en draken van Jon Jonston. Mulder: „Op de afbeelding zie je duidelijk dat het om een volgestopte slang met aangenaaide poten gaat, maar daar deed niemand moeilijk over.”

De Systema Naturae, eerste druk in groot formaat

Carl Linnaeus

1735



De Zweedse botanicus Carl Linnaeus heeft zijn faam vooral te danken aan het doorvoeren van de binomiale nomenclatuur: aan hem hebben we te danken dat elke wetenschappelijke soortnaam tegenwoordig uit twee delen bestaat (zoals Homo sapiens). De Artis Bibliotheek huisvest de op twee na grootste collectie boeken van Linnaeus ter wereld, vertelt Alexander Reeuwijk. „Alleen de Linnean Society of Londen en de universiteit van Uppsala hebben een nog grotere collectie.” Dat komt doordat bij een eerdere Linnaeus-expositie veel werken die in bruikleen waren later alsnog werden geschonken. Reeuwijk: „Een van zijn bekendste werken is de Systema Naturae, dat hij in 1735 publiceerde op 28-jarige leeftijd, toen hij tijdelijk in Nederland woonde.” De eerste druk is uitgegeven op groot formaat, en omvat onder andere een lijst met paradoxa: een overzicht van monsters en fabeldieren. Mulder: „Naast onder andere de fenix, de eenhoorn, de draak en de hydra – een veelkoppige waterslang die door Linnaeus voorgoed naar het rijk der fabelen werd verwezen – stond daarop ook de pelikaan, waarvan gezegd werd dat die bij voedselgebrek jongen grootbracht met zijn eigen bloed.”

Oorspronkelijke insectenaquarellen

Maria Sibylla Merian

17de eeuw



De Duitse Maria Sibylla Merian (1647-1717) beschreef en tekende als eerste insecten in hun natuurlijke omgeving: met de planten die ze als voedselbron hadden. In de Artis Bibliotheek zijn enkele van haar oorspronkelijke tekeningen en aquarellen te zien die ze rond haar 53ste tijdens een tweejarig verblijf in Suriname maakte. Mulder: „Ze verwerkte alle stadia van een insect in één afbeelding, van ei tot rups tot pop tot volgroeid insect, samen met de kenmerkende planten waarop de soort voorkwam. Soms beeldde ze de parasieten er ook bij af – in die tijd was nog niet altijd duidelijk of iets een parasiet was, of onderdeel van de metamorfose.”

Natürliche Schöpfungs-Geschichte

Ernst Haeckel

1868



Zoals Merian aan de wieg stond van de entomologie, zo wordt van de Duitse bioloog en kunstenaar Ernst Haeckel gezegd dat hij de term ‘ecologie’ heeft bedacht. Reeuwijk: „Zijn illustraties van het zeeleven, waaronder plankton en kwallen, zijn fenomenaal.” Het exemplaar van Natürliche Schöpfungs-Geschichte in de bibliotheek is door Haeckel persoonlijk voorzien van een opdracht voor de Amsterdamse hoogleraar zoölogie Max Weber. „Dat Haeckel dit boek zelf nog in handen heeft gehad, dat is toch fantastisch?” Af en toe fabuleerde Haeckel er wel enigszins op los. Zo maakte hij bij de schijfkwal de Discomedusa annasethe – vernoemd naar zijn in 1864 overleden echtgenote Anna Sethe – de tentakels met opzet iets langer, omdat ze hem zo deden denken aan haar lange gouden lokken. Later ontdekte hij een nóg mooiere kwal, die hij Desmonema annasethe doopte.

Schelpenboek

Johann Gustav Hoch

1770



Prachtige kleurenafbeeldingen van schelpen, stuk voor stuk met de hand geschilderd: de Duitse kunstschilder Johann Gustav Hoch was een vakman. „Zijn schelpen ogen zo levensecht dat het lijkt alsof je ze zo van het papier kunt pakken”, zegt Mulder. Hij schilderde dit boek in opdracht. „Een hels karwei, want op sommige pagina’s staan tientallen schelpen bij elkaar, en als hij dan één foutje maakte moest hij helemaal opnieuw beginnen.” Voor in het boek staat expliciet genoemd dat het boek niet in druk mag worden gebracht. „Als je een gravure of een ets afdrukt, komt de afbeelding in spiegelbeeld op het papier. Omdat de draaiing dan ook spiegelbeeldig wordt, zou de wetenschappelijke precisie meteen weg zijn.” Leuk detail: op een van de pagina’s staat een Vietnamese wenteltrap afgebeeld, een schelp die destijds 500 florijnen kostte. Mulder: „In diezelfde catalogus staat een vrouwenportret van Rembrandt. Dat werd verkocht voor slecht 55 florijnen.” Van de dure wenteltrap waren ook vervalsingen in omloop, van handgeschilderd rijstpapier. „Dus het was zaak om voor de aankoop altijd eerst de schelp even in water te leggen, om te zien of hij niet oploste…”