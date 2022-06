Hooggerechtshof VS schrapt landelijk recht op abortus

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vrijdag het nationale recht op abortus afgeschaft. Dat blijkt uit een uitspraak van het hof. Met de uitspraak wordt er een streep gezet door de zaak Roe v. Wade uit 1973. Destijds oordeelde het Hooggerechtshof dat het recht op abortus voortvloeit uit het veertiende amendement op de Amerikaanse grondwet, waarin de persoonlijke rechten van de burger zijn beschermd. Die uitspraak verwerpt het hof nu. Een conceptversie van de uitspraak lekte in mei al uit via de website Politico. De verwachting is dat door het oordeel van het hof abortus in ongeveer de helft van de Amerikaanse staten verboden wordt.

De uitspraak, die een aantal jaar geleden nog ondenkbaar was in de Verenigde Staten, kwam mede tot stand doordat voormalig president Donald Trump in zijn ambtsperiode drie conservatieve rechters aanwees om zitting te nemen in het Hooggerechtshof. Het Hooggerechtshof oordeelt nu dat de uitspraak uit 1973 ongeldig is, omdat de grondwet geen melding maakt van abortus en het recht daarop om die reden niet vaststaat.

De uitspraak is geschreven door Samuel Alito, een van de conservatiefste rechters van het hof. Hij schrijft dat ‘Roe’ het „vanaf het begin enorm bij het verkeerde eind had. De redenering was uitzonderlijk zwak en het besluit had schadelijke gevolgen.” Volgens Alito heeft de uitspraak de abortuskwestie niet gereguleerd, „verre van”; maar juist het „debat aangewakkerd en de verdeeldheid vergroot”.

