Hoe het steeds wat slechter ging met de schutter van Alblasserdam

Op vakantie naar Griekenland, in de rij bij het inchecken, blijft hij plotseling stokstijf staan. Van kruin tot teen gespannen door alle drukte om hem heen. „Je moet een beetje wiebelen, John”, zegt zijn vader. „Loop even heen en weer.” Maar John beweegt niet. Hij is dan zeventien.

John is toch echt anders dan zijn oudere broers, denkt zijn vader.

John S. (38) wordt ervan verdacht op vrijdag 6 mei schijnbaar uit het niets twee mensen te hebben doodgeschoten op een zorgboerderij: Nathalie (34) uit Alblasserdam, medewerkster van de zorgboerderij, en Ann-Sofie (16) uit Dordrecht. Een jongen van twaalf en een vrouw van twintig raakten bij de schietpartij ernstig gewond. Twee dagen eerder zou John S. de eigenaar van een schoenmakerij in Vlissingen hebben gedood.

John S. had geen strafblad. Waar ging het mis met hem? Een eenduidig antwoord is ook na tal van gesprekken met mensen die hem kenden niet te geven. Wel wordt duidelijk dat de afschuwelijke daden die hij op zijn 38ste beging, niet volkomen uit de lucht kwamen vallen. Hij had zijn hele volwassen leven al zware problemen, die steeds zijn opgepikt door allerlei hulpverleners. Zij trokken hem telkens weer uit het moeras. Alleen de laatste keer lukte dat niet.

Wit huisje bij de dijk

Het leven van John S. speelde zich af tussen de rivier de Waal en de rivier de Lek. Het dorp Herwijnen, nog geen drieduizend inwoners, ligt ten oosten van Gorinchem. Het is een klein, levendig dorp met een Spar in het centrum tegenover bakker en lunchroom ‘Bakker’. Je kunt er bij de voetbalvereniging of de turnvereniging, bij de fanfare of de visclub, de handwerkclub of de bloeiende historische vereniging.

In dat dorp groeit John op, met twee oudere broers, vader en moeder. Het gezin woont aan de rand van het dorp, in een wit huisje vlak bij de Waaldijk. De ouders bemoeien zich niet met het dorpsleven, ze gaan niet naar de kerk. Ze runnen een electronicazaak. Eerst vanuit de schuur achter het huis, later kopen ze een pand schuin tegenover de Spar in het oude kantoor van de Rabobank.

Hun zaak krijgt de wind mee door het in de jaren negentig door de overheid gestimuleerde pc-privé-project waarbij werknemers met steun van hun werkgever goedkoper een – toen nog zeer kostbare – computer kunnen aanschaffen. Die computer regelen de ouders van John. Veel Herwijners kennen de ouders van de winkel. „Bijna iedereen kocht een computer bij hen”, zegt een buurvrouw die als buurmeisje bij de familie kwam. „Het was goede service.”

Het pedagogisch klimaat op de christelijke basisschool was slecht, zegt een klasgenoot

Herwijnen heeft twee basisscholen: een openbare en een christelijke. John en zijn twee oudere broers gingen naar de ‘School met de Bijbel’. John was een aparte jongen, zegt een klasgenote van toen. In groep acht moest zij tussen John en een andere jongen zitten, zodat ze niet zouden vechten. John had moeite met sociaal contact, zegt ze. Hij had weinig vriendjes, stond vaak buiten de groep. Ze wordt uitgenodigd op zijn feestje. „We gingen ponyrijden, dat was heel bijzonder.” Maar ze nodigde hem niet uit op háár feestje. „Zo hard zijn kinderen.”

Het pedagogisch klimaat op de christelijke basisschool was slecht, zegt de klasgenote die inmiddels zelf in het onderwijs werkt. In Johns rapporten staan alleen maar negatieve opmerkingen als ‘let niet op’, ‘te druk’. Dat gold ook voor de broers van John. De klasgenote: „Leraren scholden kinderen uit, kleineerden ze, zetten ze in de prullenbak. ‘Jullie kunnen echt niets’, dat soort taal.”

Ze verliest John uit het oog als hij na de basisschool naar de mavo in Gorinchem gaat en zij naar het vwo. Later komt ze hem nog weleens tegen in het dorpshuis, een plek waar de jeugd van Herwijnen uitging. „Dan stond hij daar aan de kant. Soms maakte ik een praatje uit medelijden maar dan bleef hij aan me plakken.”

Hij was heel anders dan zijn oudere broers, zegt ze. Dat waren heel sociale, knappe jongens.

Rapporten van toen laten zien dat de mavo John goed afging. Hij haalt prima cijfers, voor Frans zelfs een negen. Hij had wel naar de havo gekund, denkt zijn moeder. Na de mavo volgt hij de driejarige opleiding tot elektronicus aan de particuliere onderwijsinstelling voor Elektronica en Radiotechniek in Hilversum. In de zomer van 2004, hij is dan twintig, krijgt hij een huisje in Gorinchem. Zijn ouders helpen met schilderen en behangen.

Plotseling geen contact meer

Zijn ouders weten dat John gevoelig is voor prikkels. Hij kan veel minder goed tegen veranderingen dan zijn broers. Drukte vindt hij lastig. Maar als je drie jongens hebt, dan zijn ze alle drie verschillend, zegt zijn vader. Pas later zou hij begrijpen dat John niet zomaar anders was.

Ongeveer een jaar nadat John op zichzelf is gaan wonen, gaat het voor het eerst mis met hem. Hij zondert zich af en raakt in een depressie. Het zal vaker gebeuren. Waarom is onbekend. Zijn ouders merken dat het niet goed gaat doordat ze plotseling geen contact meer kunnen krijgen. De gordijnen zijn dicht, de deur doet hij niet open, zijn telefoon neemt hij niet op. Hij doet een zelfmoordpoging.

Hulp is er van het RIAGG, een landelijke kliniek voor geestelijke gezondheidszorg. Wat de hulp precies inhoudt, weten de ouders niet. Als een kind ouder is dan achttien jaar, worden de ouders niet op de hoogte gehouden. Tenzij het volwassen kind daar zelf toestemming voor geeft. Dat doet John uiteindelijk, als het weer wat beter gaat. Zijn ouders hebben dan samen met hem een gesprek met de therapeut.

Ze begrijpen nu beter wat John zo anders maakt. Hij krijgt de diagnoses ‘stoornis in het autismespectrum’ en ‘depressie’. Zijn autisme veroorzaakt dat hij slecht tegen verandering en drukte kan. Dat hij van slag raakt als er afspraken uitgesteld of afgezegd worden. Dat hij regels en protocollen heel serieus opvat. Daarnaast ligt somberheid of erger op de loer.

Hij krijgt de diagnoses ‘stoornis in het autismespectrum’ en ‘depressie’

John krabbelt op en in 2006 gaat hij werken op zorgboerderij BijBram in Ameide. De vriendelijke Bram van der Leden laat op verzoek graag het groene terrein zien. Op kaplaarzen gaat hij voor. Hij heeft paarden en pony’s op stal staan, een grote moestuin. De deur van BijBram staat open voor mensen die zorg nodig hebben, zegt Bram. Ook voor de wat zwaardere gevallen, al zou hij dat zelf nooit zo noemen. Voor veel mensen is het makkelijker om een gesprek aan te gaan met een hulpverlener tijdens het onkruid wieden, dan op de bank tegenover een psycholoog, zegt hij.

Johns ouders zien dat Bram zijn best doet voor zijn cliënten. Het gaat daar redelijk goed met John. Maar ze vinden hun zoon met zijn normale intelligentie niet passen tussen „daklozen en zwervers”, zoals zij enkele andere cliënten omschrijven. Van der Leden zegt dat bij hem alleen mensen komen met psychische problemen, niet met een verstandelijke beperking.

Na een tijdje krijgt John zijn eerste serieuze baan, als elektrisch monteur bij Strukton Rail. Hij werkt langs het spoor aan de elektriciteitskastjes die de wissels aansturen. Het werk ligt hem; helder, afgebakend. Het is duidelijk wat hem te doen staat. Hij kan eindeloos over die kastjes vertellen, zegt zijn moeder. Maar over zichzelf praten lukt hem niet. Zijn vader: „Dan zaten we drie kwartier aan de keukentafel en probeerden we erachter te komen hoe het met hem ging. Hij zei gewoon niets.”

Dat zegt ook de vriendin die hij begin 2008 leert kennen via de datingsite Badoo. John was een rustige jongen, zegt ze. „Praatte niet veel, en al helemaal niet over zijn gevoelens. Ik ben ook niet zo’n prater, dus dat ging meestal goed. Maar soms wilde ik het wel graag over mezelf, over hem of over ons hebben. Hij wilde het wel maar dan moest het precies op zijn manier en op zijn tijd. Dan ging niet altijd goed. Dat vond ik dan wel lastig.”

John was, naast zijn werk, ook net begonnen met weekend-bardiensten bij Ekko, een poppodium in Utrecht. Ekko was eerst een welzijnsorganisatie, maar is door de jaren heen een culturele instelling geworden, mét het sociale karakter van weleer, vertelt directeur Marlies Timmermans. Actieve en sociaal vaardige vrijwilligers werken samen met mensen die moeilijker aansluiting vinden in de samenleving.

Op collega’s bij Ekko komt John over als „zachtaardig en verlegen”. Hij lijkt er gevoelig voor dat mensen hem raar zouden kunnen vinden. Oogcontact maakt hij vrijwel niet, en als dat wel gebeurt, wendt hij meestal zijn blik af. Hij is een prima barvrijwilliger. De omstandigheden waren goed voor hem, denkt Timmermans. Achter de bar is hij in zijn element. Zijn contact met mensen draait om bestellingen. Hij wist daardoor wat hij ongeveer kon verwachten. En de bar diende als fysieke buffer tussen John en het publiek dat hij bediende.

Achter de bar is hij in zijn element. Zijn contact met mensen draait om bestellingen

John had baat bij een plek als Ekko, denkt Timmermans. „Aansluiting met de maatschappij is belangrijk voor mensen als hij. Dat hield hem op de been.” Organisaties als Ekko krijgen volgens haar steeds minder ruimte om te werken met mensen als John, omdat er meer nadruk ligt op winst maken. Het baart haar zorgen. „Ons zorgstelsel staat onder druk; er is tekort aan zorgverleners, er is beperkt budget, het zijn de bekende gaten. Houden we wel genoeg ruimte over in ons efficiënte stelsel voor mensen die niet precies in de vakjes passen?”

Bram van der Leden van BijBram zegt het ook: in de maatschappij van nu dreigen mensen die ánders zijn buiten de boot te vallen. Veel laagdrempelige hulp en aandacht in buurthuizen is afgebouwd. Mensen zijn meer op zichzelf aangewezen en kunnen zich verlaten en buitengesloten voelen. Bram: „Dat wil je voorkomen. Ik probeer ze erbij te houden.”

De depressies van John blijven terugkeren. „Eens in de zoveel tijd ging het mis”, zeggen zijn ouders. Hij doet meer zelfmoordpogingen. En telkens krijgt hij hulp. Aanvankelijk van het RIAGG. Later wordt dat Yulius, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg met verschillende vestigingen in de regio. Yulius wil geen vragen beantwoorden.

Vrijdagavonden aan de bar

Zijn vriendin uit die tijd gaat anderhalf jaar lang vrijwel elk weekend naar hem toe. Hij komt tijdens hun relatie nooit bij haar in Den Helder. Samen gaan ze op vrijdagavonden naar Ekko. Hij staat achter de bar, zij zit aan de bar. Ze voelde zich niet verloren, hij had altijd aandacht voor haar, zegt ze, als het rustig was of als hij pauze had. Dan kletsten ze samen. ’s Avonds laat rijdt zij terug.

De weekenden verlopen rustig. „Ik hou van rustige jongens. En ik denk dat hij het ook prettig vond. Hij gamede graag en dan ging ik zitten lezen. Ik lees graag. Hij was nooit het hele weekend aan het gamen.”

Het gaat goed, tot ze in een weekend in de zomer van 2009 bij hem in Gorinchem ziek wordt. Ze moet een vriend bellen om haar op te halen. „Het kwam niet in hem op om me naar huis te brengen. Ik heb het hem ook niet gevraagd. Ik heb hem dat nooit kwalijk genomen. Zo was hij. Hij gaf wel om me. Hij deed op zijn manier zijn best om het me naar de zin maken. Hij vroeg bijvoorbeeld altijd wat ik wilde eten. En dat maakte hij dan.” Als ze weer beter is, gaat ze niet meer naar John.

Zijn ex-vriendin uit Den Helder zegt ook dat John nooit gewelddadig was

John komt na een nieuwe zelfmoordpoging terecht bij Yulius in Gorinchem. Hij is een tijdje intern en krijgt daarna intensieve begeleiding, zeggen zijn ouders. „Er was een wat oudere hulpverleenster die hem écht wist te bereiken.” Als het wat beter gaat, wonen zijn ouders – met instemming van John – een aantal sessies bij. Zijn vader had bewondering voor het geduld van de begeleiders, zegt hij. Bij zijn zoon ziet hij veel woede. „Maar die richtte zich nooit op anderen. Het was altijd op hemzelf gericht.”

Zijn ex-vriendin uit Den Helder zegt ook dat John nooit gewelddadig was. „Hij speelde wel gewelddadige computerspelletjes maar dat doen er zoveel. Mij behandelde hij nooit hardhandig en altijd met respect. Ik heb nooit een wapen gezien. Ik heb hem nooit over wapens gehoord.”

Vrijwilligers bij het Rode Kruis waar hij zich later bij aansluit – in de weekenden staat hij regelmatig als EHBO’er op festivals, langs sportvelden of bij evenementen – zeggen hetzelfde. „Ik ken hem als een zachtaardig persoon die het beste met iedereen voor heeft”, zegt een vrouw die regelmatig met hem samenwerkte. „Daarom werkten we ook voor het Rode Kruis. We waren een goed team.”

Wel was hij rechtlijnig en gericht op de regels. Hij kon heel boos zijn als hij de cursus niet kreeg die hij volgens protocol bij het Rode Kruis moest volgen, zeggen zijn ouders. Die starheid veroorzaakte vooral in betaald werk veel gedoe. Zijn moeder: „Als een collega tien minuten te vroeg naar huis vertrok, zei hij er wat van.” Zijn vader: „Als een collega wildplaste omdat het te ver lopen was naar een wc, dan ging hij naar de baas.”

Meer rust en natuur

John wil weg uit Gorinchem. Hij wil meer buiten wonen, meer rust en natuur, zegt hij tegen zijn vroegere weekendvriendin, die hij opzoekt in Den Helder in 2014. Hij doet enorm zijn best om een urgentieverklaring te krijgen, zeggen zijn ouders. In 2015 krijgt hij een woning van de woningbouwvereniging in Oud-Alblas.

Die woning in Oud-Alblas, een dorp met ruim tweeduizend inwoners, is gelegen op de bovenverdieping van een rij sociale huurwoningen. Volgens buurtbewoners is het verloop fiks, het zijn echte starterswoninkjes. Veel buren hebben John weleens zien lopen, anderen groetten hem. Hij leefde teruggetrokken, het laatste jaar met een Aziatisch uitziende vrouw. Niemand heeft ooit overlast van hen ervaren.

Als hij er net woont, gaat John voor dagbesteding naar zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam, zes kilometer verderop. Hij komt er tot rust. Vooral het werk met paarden bevalt hem goed. Hij had de zorgboerderij uitgezocht op de aanwezigheid van die paarden. Als z’n ouders een keer langskomen, laat hij hen zien hoe hij een paard aan een longeerlijn in de bak laat rondstappen. Zijn ouders vinden het confronterend hun zoon op de zorgboerderij te zien. „Zo’n grote, volwassen man die blij is dat het paard rondjes loopt”, zegt zijn moeder. Zorgboerderij-eigenaresse Leonie Rietveld gaat goed met John om, vinden ze.

John kruipt op de zorgboerderij uit zijn schulp. In 2015 heeft hij een relatie met een meisje met een verstandelijke beperking. Hij was heel zorgzaam voor haar, zeggen zijn ouders. „Ze kwamen samen bij ons. Dan deden we spelletjes. Haar ouders zijn ook langsgeweest om zich voor te stellen.” Uiteindelijk liep de relatie stuk omdat haar moeder zich te intensief met het stel bemoeide, zeggen Johns ouders. „Dat is misschien te begrijpen vanwege de kwetsbaarheid van hun dochter. Maar John kon daar niet tegen.”

Hij had de zorgboerderij uitgezocht op de aanwezigheid van paarden

In 2017 wordt hij verliefd op een meisje dat ook bij Tro Tardi komt. Haar identiteit is onbekend gebleven. Zij is jong maar meerderjarig, heeft een verstandelijke beperking en ze vindt hem ook leuk, begrijpen de ouders van John. De moeder van het meisje verzet zich tegen de relatie, zeggen de ouders. Er wordt afgesproken dat John en het meisje elkaar op de zorgboerderij mijden, zeggen ze ook. John houdt zich daar volgens hen aan. Het meisje niet, zeggen ze. Zodra ze hem ziet, komt ze naar hem toe – dat zagen ze toen ze op bezoek kwamen. Eigenaresse Leonie Rietveld ziet geen andere oplossing dan een van de twee weg te sturen. Dat wordt John.

Waarom moest John weg? Leonie Rietveld wil ook na aandringen niet reageren.

Kort daarna zit John boos en verdrietig aan de keukentafel van zijn ouders. „Dit druiste volledig in tegen zijn rechtvaardigheidsgevoel”, zegt zijn vader. „Hij hield zich aan de afspraken, zoals altijd, en toch moest hij weg. Hij voelde zich de gebeten hond.” Ze zien hoezeer het hun zoon aangrijpt en maken zich grote zorgen. Achteraf lijkt het voorval een omslagpunt.

‘Oorlog in mijn hoofd’

De ouders zoeken contact met de eigenaresse van de zorgboerderij. Ze hebben een gesprek met haar op de boerderij. Leonie Rietveld houdt voet bij stuk en verwijst hen naar de overkoepelende organisatie van zorgboerderijen in Zuid-Holland, als ze een klacht willen indienen. De ouders doen dat in een mail, ingezien door NRC, naar zowel de eigenaresse als de zorgboerderijenorganisatie. Ze schrijven dat John „in een vertrouwenscrisis is geworpen” omdat hij niet meer welkom was op zijn „tot dan toe veilige plek: de zorgboerderij”. Het voelde voor hem als straf, schrijven de ouders, terwijl hij niets verkeerds had gedaan. Het was een straf omdat hij van iemand hield. „Hij was machteloos”, schrijven ze, en ze vrezen dat het zou leiden tot een volgende „wanhoopsdaad”, waarmee ze een zelfmoordpoging bedoelen.

Leonie Rietveld antwoordt per mail, ook ingezien door NRC, dat ze niet inhoudelijk op de klacht ingaat. Ook de overkoepelende organisatie van zorgboerderijen in Zuid-Holland doet volgens de ouders niets met de klacht. Ze hoopten dat John weer terug mocht naar de paarden. Dat lukt niet.

John raakt opnieuw in een depressie. Hij doet weer een zelfmoordpoging. Hij belt een medewerker van het poppodium Ekko. Personeel van Ekko vangt hem op, tot hij een dagbesteding heeft. Hij logeert op een kamer bij iemand uit het netwerk van Ekko. Ze stellen een schema op, zodat John niet te veel alleen is ’s avonds. Hij krijgt tijdelijk taken in de elektra en techniek zodat hij overdag bezig is.

Uiteindelijk vertrekt hij nog in datzelfde jaar. Het gaat te slecht met hem, Ekko kan hem niet de juiste begeleiding geven, zegt de directeur. In een mail aan het programma RTL Boulevard net voor de schietpartij op de zorgboerderij spreekt John S. over „oorlog in mijn hoofd”. Daarover sprak hij aan het einde van zijn Ekko-tijdperk al, zegt Timmermans. „Hij kon niet begrijpen waarom hij weg moest, en dat bleef maar in zijn hoofd zitten.”

Onderhoudsmonteur

John kan weer terecht bij zorgboerderij BijBram in Ameide. Hij blijft daar korte tijd. Na een tijdje krijgt hij hulp bij het vinden van een baan. Bram van der Leden heeft het gevoel dat hij toe is aan die stap. Hij werkt dan bij een brandbeveiligingsbedrijf in Dordrecht als onderhoudsmonteur. Het werk bevalt hem. En zijn baas is blij met hem, vertelde John aan zijn ouders.

Zijn baas wil niet praten met NRC. Eerder zei hij in de Volkskrant dat John goed was in wat hij deed. Hij noemde John een stille jongen. „Wij grappen weleens dat ons werk vrij autistisch is. Voor brandpreventie moet je alles stap voor stap nalopen, volgens de protocollen werken, rapporteren. Dus als je van structuur houdt zit je hier wel goed.”

Johns baas zegt te vermoeden dat John verder een vrij geïsoleerd leven had. „Hij liet nooit iets los over familie of over een relatie. Hij hoefde ook nooit lang op vakantie.”

De ouders van John wonen tot twee jaar geleden in het centrum van Herwijnen, boven wat ooit hun elektronicawinkel was. Ze verkopen hun woning met klein balkonnetje en kopen een vrijstaand huis in de Achterhoek. Ze willen rust en ruimte. En een tuin, in coronatijd. John komt af en toe langs. Hij heeft er geen moeite mee dat zijn ouders zijn geboortedorp hebben verlaten, zeggen ze. Hij moest wat verder rijden maar zijn baas betaalde de benzine.

Eigenlijk had John constant hulp nodig, zegt zijn moeder. „Maar als het goed ging, dan lieten zorgverleners hem weer los.” Zijn vader: „Zorg is niet oneindig.”

John werkt dan al geruime tijd bij het brandbeveiligingsbedrijf. Zijn werk is „essentieel”, het maakt dat hij niet thuis hoeft te blijven. „Daar waren we blij om”, zegt zijn moeder. „Zo had hij structuur en regelmaat. We weten hoe slecht het zou zijn voor hem als hij thuis zou zitten.”

Het huis in de Achterhoek is inmiddels verkocht, de ouders hebben nieuwe verhuisplannen. Het huis verscheen op Funda op de dag dat een winkelier in Vlissingen wordt doodgeschoten, twee dagen voor de schietpartij op Tro Tardi. Dat is toeval, zeggen de ouders, ze waren al maanden van plan het huis te verkopen. De ouders hebben John dan sinds afgelopen Kerst niet meer gezien of gesproken. Zijn moeder: „Het ging toen al niet zo goed met hem. We weten wel dat het dan geen zin heeft om contact te zoeken. Hij had onze nummers geblokkeerd.”

Ze weten nu dat hij de laatste zes maanden thuis kwam te zitten. Dat lazen ze in de krant. De directeur van het brandbeveiligingsbedrijf waar John werkte, vertelde het aan de Volkskrant. „Hij had een ontsteking aan zijn been, liep moeilijk en had pijn en zat te wachten op een operatie. Die werd tot april uitgesteld, waarschijnlijk door corona. Toen we hem een fruitmand stuurden, stuurde hij een appje terug: bedankt man.”

Eigenlijk had John constant hulp nodig, zegt zijn moeder. „Maar als het goed ging, dan lieten zorgverleners hem weer los.” Dat begrijpen zijn ouders ook wel weer. Je kan niet iedereen constant monitoren. „En dat liet hij ook niet toe”, zegt zijn vader. Ze hielden zich vast aan wat een zorgverlener van Yulius tegen hen zei: „We vangen hem wel weer op als hij diep zit.” Zijn moeder: „En dat was ook telkens net goed gegaan.” Zijn vader: „Zorg is niet oneindig.”

‘Obsessie met wapens’

Johns twee oudere broers wonen in Australië met hun gezinnen. De ouders horen over de schietpartij op de zorgboerderij van een van hen – hij zag de beelden op internet. „Het is John”, zei hij door de telefoon. Toen zijn ouders ook de beelden bekeken, zagen ze het meteen. Ze belden de meldkamer van de politie. Dat zij de ouders van de schutter waren. Of ze iets konden betekenen. Een half uur nadat ze belden, kregen ze op hetzelfde nummer telefoon van het Algemeen Dagblad. „U heeft net de meldkamer gebeld”, zei de journalist. „U zei dat u de vader bent.” Rennie Rijpma, hoofdredacteur van het AD, laat weten dat dit klopt en wil verder niets zeggen. De politie wil niet reageren.

Later horen ze dat John ook wordt verdacht van het doodschieten van een schoenmaker in Vlissingen. Ze vinden de schietpartijen verschrikkelijk. Ze leven mee met de slachtoffers, de gewonden en de nabestaanden. Ze zeggen dit meerdere keren. Ze hebben geen contact opgenomen met nabestaanden. Ze vinden het niet aan hen om dat te doen. Voor hen voelt het alsof ze sinds begin mei een zoon verloren zijn.

Ze belden de meldkamer van de politie. Dat zij de ouders van de schutter waren. Of ze iets konden betekenen

In de mail aan RTL Boulevard schrijft John dat hij een obsessie met wapens had ontwikkeld. Zijn ouders en Marlies Timmermans van Ekko hebben daar niets van gemerkt. Al vijf jaar, schrijft hij, vertelt hij huisartsen en ggz daarover, sinds 2017. „Ik ben hiervoor in andere landen wezen zoeken, maar heb nooit een stap durven zetten. Tot een paar weken geleden.” Hij zou het wapen hebben gekocht via berichtendienst Telegram. De huisarts van de huisartsenpraktijk in Oud-Alblas wil niet reageren. Yulius, instelling voor geestelijk gezondheidzorg evenmin.

Waarom de man in Vlissingen slachtoffer werd, blijft onduidelijk. De afspraak werd gemaakt via een homo-datingsite. In de mail aan RTL schrijft John dat hij het wapen wil testen. Anders dan met zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam, lijkt John geen link te hebben met de man in Vlissingen.

Begin deze maand zien zijn ouders hem voor het eerst terug. In de gevangenis in Scheveningen. Hij zit aan een tafeltje, gekleed in joggingbroek en kijkt naar buiten als ze binnenkomen. „Confronterend”, zegt zijn vader. Er komt weinig uit John zeggen ze, die woensdag. „Hij leek nog behoorlijk van de wereld.” Ze durven niet over de schietpartij te beginnen. Dat gaat toch niet lukken, denken ze. Ze praten over zaken als kleding. John vertelt dat hij zich verveelt omdat hij niet op internet mag. Hij ziet er triest uit, zegt zijn moeder. Hij zal worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Als ze thuis zijn, bestellen ze samen op Marktplaats een PlayStation 2, en een stapel spellen. Het ding is „antiek”, zegt zijn vader. Maar ze hopen dat deze mag in de gevangenis. „Je kan er niet mee op internet.”

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie.

Telefoon 0800-0113 of www.113.nl

Over dit artikel Voor dit artikel is gesproken met mensen die John S. kenden in verschillende periodes van zijn leven, inclusief zijn ouders. De meeste geïnterviewden wilden niet met hun naam in de krant. De eigenaresse van de zorgboerderij waar de schietpartij plaatsvond wil niet reageren, evenmin als de overkoepelende organisatie van zorgboerderijen in Zuid-Holland en de zorginstelling voor geestelijke gezondheidszorg waar John S. verschillende keren (soms intensieve) hulp kreeg. Ook zijn laatste werkgever, directeur van een brandbeveiligingsbedrijf, wil dat niet. NRC heeft ook geprobeerd in contact te komen met John S. zelf, maar dit bleek niet mogelijk. De advocaat van John S. wil pas op zitting reageren. De rechtszaak tegen John S. begint met een pro-formazitting op 8 juli in Rotterdam.