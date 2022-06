Ironie-alert: hier volgt een bericht over waarom een bericht niet in NRC verscheen – waardoor het bericht dus alsnog in NRC verschijnt.

Het is donderdagochtend 16 juni wanneer de redactie een mail binnenkrijgt van Mai Spijkers, oprichter en eigenaar van uitgeverij Prometheus. Daarin kondigt hij aan dat in de Volkskrant een publicatie van een vrouwelijke ex-medewerker zal verschijnen over haar ervaringen bij de uitgeverij. „Het is haar perspectief en dat is uiteraard haar goed recht”, schrijft hij. Maar Spijkers noemt ook „een onderzoek” door de krant naar de ‘angstcultuur’ (zijn aanhalingstekens) bij Prometheus. Hij geeft toe dat zijn „leiderschapsstijl niet door iedereen positief ervaren wordt” maar dat „in een verdringingsmarkt in een competitieve wereld spaanders [vallen] waar gehakt wordt”.

Deze vlucht naar voren – het bondige statement werd ook naar alle Prometheus-auteurs gestuurd – deed bij de redactie meteen een aantal vragen rijzen. Heeft de concurrent een scoop waar NRC achteraan moet? Gaat het om seksueel grensoverschrijdend gedrag? Het woord ‘onderzoek’ suggereerde het een en ander, maar in de mail leek Spijkers zich geen zorgen te maken. Moest NRC zich voorbereiden op een nieuwsbericht?

De chef Cultuur en chef Boeken kregen via Spijkers desgevraagd inzage in de stukken die in de Volkskrant zouden verschijnen. Het betrof een lijvig essay van ruim 5.000 woorden van Ronit Palache (voormalig hoofd publiciteit bij Prometheus, negen dienstjaren) en een onderzoeksverhaal waarin een twintigtal oud-medewerkers (anoniem) geïnterviewd werd over het reilen en zeilen van de roemruchte boekenuitgever. Kort samengevat kwam het neer op een verziekte werksfeer waarin personeel door een meedogenloze baas wordt gekleineerd, vernederd en geïntimideerd. Het trefwoord bij het essay van Palache luidde dan ook ‘#bangvoordebaas’.

Na lezing en een kort conclaaf concludeerden de chefs: dit is geen nieuws.

Maar waarom niet eigenlijk?

‘Brutale uitgeverij’

Ja, in het verhaal is er sprake van grensoverschrijdend gedrag door Spijkers, zegt chef Cultuur Sandra Smallenburg. Dat valt niet te bagatelliseren. Maar de aantijgingen waren niet heftig genoeg om er een krantenbericht aan te wijden. Dat had een aantal redenen. Zo was algemeen bekend dat Spijkers niet alleen een gehaaide uitgever is maar ook een beruchte reputatie heeft als leidinggevende. Dat praat uiteraard zijn gedrag niet goed, maar dat maakt het nieuws minder… nieuws.

Wat ook meespeelde was de maatschappelijke meerwaarde van zo’n bericht. De hashtag ‘bang voor de baas’ was een poging het gesprek over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aan te zwengelen. Maar was de situatie bij de ‘brutale uitgeverij’, zoals Prometheus zichzelf noemt, daar het beste voorbeeld van? Enerzijds kun je stellen dat een uitgeverij onder de cultuursector valt, waar het risico op grensoverschrijdend gedrag bijzonder groot is, zoals de Raad voor Cultuur deze week concludeerde. Anderzijds is de uitgeverij in dit geval geen publieke instelling of groot bedrijf. Spijkers is baas van zijn eigen toko (ongeveer twintig medewerkers), een bullebak van een baas weliswaar, maar niet uitzonderlijk. Of zoals een schrijver (niet bij Prometheus, red.) op Twitter reageerde: „Je leest zoiets nooit eens over een autoschadebedrijf met net iets meer werknemers.”

De kwestie werpt nochtans de vraag op wanneer berichten over grensoverschrijdend gedrag dan wél de aandacht waard zijn.

Criteria voor onderzoek

„We krijgen heel veel verdrietige, ellendige verhalen die, in hun ernst en leed, allemaal een groot verhaal in de krant verdienen”, zegt Carola Houtekamer van de onderzoeksredactie. „Maar in je selectie kijk je, heel kil, toch naar een aantal dingen.” Ze somt een aantal criteria op die meegewogen worden. Allereerst wordt er gekeken naar de bewijsbaarheid van een verhaal: appjes, getuigen, documenten. Zijn de misstanden ernstig genoeg om publiekelijk iemands ‘kop eraf te hakken’? „De gevolgen zijn immers immens.” Is de misstand al aan de kaak gesteld? „Als er al recht wordt gedaan is de noodzaak om er een onderzoek in de krant aan te wijden kleiner.” Valt er iets zinnigs te zeggen over de cultuur; wegkijkende collega’s, falende vertrouwenscommissies, zwijgcontracten? Is de ‘dader’ bekend? „Dat klinkt als flauw effectbejag, maar bij machtige personen bovenaan de ladder heeft de omgeving vaak veel meer weggekeken.” En: gaat het om een sector waar al veel over wordt geschreven of is het onontgonnen gebied? „Inmiddels zou ik sneller voor een verhaal over misstanden in de paprikakassen gaan dan voor een verhaal over misstanden in de cultuursector.”

Overigens vindt Houtekamer dat het verhaal over Mai Spijkers wel een nieuwsbericht had verdiend. „Hoezo is het geen nieuws dat medewerkers van één bedrijf massaal gaan klagen over het wangedrag van de baas? We schrijven toch ook over de werknemers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk die zich beklagen over hun bullenbakkenbaas?”

Tot slot: NRC heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag, met spraakmakende verhalen uit de cultuursector (kunstenaar Julian Andeweg), in het hoger onderwijs (hoogleraar Ronald Beltzer), in de politiek (PVV-Kamerlid Dion Graus) en de turnsport (coach Vincent Wevers). Sindsdien krijgt NRC veel meldingen over nieuwe gevallen. Het is ondoenlijk om al die gevallen individueel te onderzoeken. Maar het blijven verhalen die NRC wil horen. Ze helpen om „de mechanismes die het ongewenste gedrag in stand houden te onderzoeken”, zegt Sandra Smallenburg. „Zoals de moeite die het kost voor vrouwen om aangifte te doen, de rol van toezichthouders, het probleem van een zwijgcultuur in competitieve sectoren als sport en cultuur.”