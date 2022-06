Nagellak? Dat is echt niet meer alleen voor vrouwen

‘Ben jij eigenlijk een hij of een hen?”, vraagt een collega. Het wás een normaal kennismakingsgesprek – tot de blik op de nagels viel.

Op die van mijn linkerhand staan dennenboompjes tegen een zonsondergang geschilderd, de nagels van mijn rechterhand zijn oceaanblauw met 3D-geldruppels. „De ochtenddauw in het bos”, verklaart nail artist Raphaël Stanislas als hij ermee bezig is. Stanislas is een van de enige mannelijke nagelkunstenaars bij Lakwerk. Die nagelsalon, in Amsterdam-Zuid, is roze en glanzend goud. Op de wc hangt een poster van een Mona Lisa die bubblegum blaast. Aan de muur in neonletters: stay sassy. En er zijn meer panterprints te ontdekken dan in de dierentuin.

„Misschien komen er hier dáárom weinig heteromannen”, grapt Stanislas. Zonde, vindt hij. Nails for everyone, dat is zijn motto. Mode zou niet gendered moeten zijn, zegt hij.

Nagellak was niet altijd vooral voor vrouwen. Zo’n drieduizend jaar voor Christus was nagellak in China een manier om sociaal-maatschappelijke klassen te onderscheiden, gegoede mannen en vrouwen droegen goud en zilver op hun nagels. In Europa daarentegen was nagellak wél altijd alleen voor vrouwen.

Dat begon in de 19de eeuw in Frankrijk met manicures, waarbij nagels gevijld en schoongemaakt werden, waarna gekleurde pasta’s, poeders en gels werden aangebracht. In navolging van die trend bedacht Northam Warren in 1911 de eerste nagelriemverwijderaar voor een thuismanicure. En in 1917 kwam de eerste vloeibare nagellak op de markt. Al in de jaren zestig was nagellak een make-up-essential, voor vrouwen dan.

Positief of negatief, als je als man nagellak draagt blijft het nooit onopgemerkt

Mannen hebben al eerder geprobeerd de vrouwelijke nagellakhegemonie te doorbreken. Rocksterren als David Bowie en Lou Reed droegen nagellak, maar dat werd voornamelijk opgevat als ‘genderbending’, het droeg bij aan een androgyn imago. Gothics en punkers droegen zwarte nagellak in de jaren tachtig en negentig, maar was dat bedoeld als ‘schoonheidsstatement’?

Pas de laatste tien jaar lijkt er echt iets te veranderen. Nooit hebben zo veel bekende mannen nagellak omarmd. De ruige mannen van Hollywood, zoals Jared Leto, Johnny Depp en Brad Pitt, dragen regelmatig nagellak. En ook in Nederland wordt het omarmd, onder anderen door André Hazes.

De grootste beweging lijkt uit de rapwereld te komen. „Ik vind dat mannen nagellak moeten kunnen dragen zonder dat het als vrouwelijk gezien wordt”, zegt rapper A$AP Rocky. En Lil Yachty bracht zijn eigen nagellaklijn uit, met de woorden: ‘4 All genders. For you, not them!’

Ook Stanislas ziet steeds meer mannen, zegt hij. „Maar ik zie de groei voornamelijk in de queer-gemeenschap.”

Nooit onopgemerkt

Acht op de tien reacties op mijn gelakte nagels waren positief. Vrienden, collega’s, kassamedewerkers en obers: „Je nagels zijn zó leuk!” Een familielid: „Hip!” En een dronken man op een zonnig terras: „Stoer… Uitdagend!” Vaak willen deze mensen mijn handen nader inspecteren. „O! Het zijn boompjes.”

Een enkeling bevroeg mijn gender: „Ben je nu een gendervrije jongen?”, was de paradoxale opmerking van een familielid. „Is dit een statement?”, vroeg een vriend.

Eén opmerking was ronduit negatief. „Dit is voor mensen met te veel geld, te veel tijd en te weinig smaak.” En een collega vroeg: „Moet ik je zo serieus nemen? Als het nou zwarte nagellak was…”

Positief of negatief, als je als man nagellak draagt blijft het nóóit onopgemerkt. Vaak is er geen verbale reactie, alleen een ondefinieerbare blik. En dan? Verstop je je handen of niet? Het hangt volledig van je zelfvertrouwen af.