Coach Andrea Fuentes brengt de 25-jarige Amerikaanse zwemster Anita Alvarez in veiligheid tijdens het WK zwemmen in het Alfred Hajos Zwemcomplex in Boedapest. Alvarez was na het zwemmen buiten bewustzijn geraakt en naar de bodem van het bad in Boedapest gezonken. Ze was vorig jaar tijdens een olympisch kwalificatietoernooi in Barcelona ook al eens kortstondig buiten bewustzijn geraakt.

Foto Oli Scarff / AFP