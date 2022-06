‘De ziekte van Bente heeft ons hechter gemaakt’

Leonie: „Gemiddeld is iedereen rond half zeven wakker behalve de oudste, die kan gelukkig langer uitslapen. Om half acht wordt er soms al druk geknutseld of geschilderd beneden.”

In het kort Leonie Roeloffzen (39) studeerde bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werkt drie dagen per week als HR-adviseur bij de European Cultural Foundation, een stichting die zich inzet voor een open en inclusief Europa. Daarvoor werkte ze onder meer bij de Nationale Postcode Loterij. Ze wonen in Amstelveen en verdienen samen ongeveer vier keer modaal. Michiel van Schijndel (42) is fiscaal jurist en werkt bij een financiële dienstverlener die internationale ondernemingen adviseert hoe ze hun bedrijf moeten structureren. Ze zijn ouders van Clemy (1), Bente (4) en Mia (6).

Michiel: „Dat is wel fijn van onze meisjes, ze kunnen zich al heel goed zelf vermaken. Dat gebeurt eigenlijk elke dag. In het weekend mogen ze wel een filmpje kijken als ze wakker worden, maar niet doordeweeks.”

Leonie: „Rond half acht ontbijten we allemaal met havermoutpap, yoghurt en cruesli. Ik houd heel erg van die gezellige chaos.”

Michiel: „Rond kwart over acht gaat een van ons met drie kinderen in de bakfiets de deur uit, die moeten naar drie verschillende locaties. Gelukkig zijn de scholen niet heel ver van elkaar.”

Leonie: „Om negen uur beginnen we met werken.”

Michiel: „Meestal werkt de een thuis en de ander op kantoor. We hebben een extra studeerkamer op de tweede verdieping. Als de oppas met de jongste thuis is, kun je niet rustig werken aan de keukentafel.”

Leonie: „Ik fiets in een kwartier naar kantoor in Amsterdam-Zuid. Daarom zijn we ook naar Amstelveen verhuisd. In het weekend kunnen we alle culturele dingen doen in Amsterdam en met vrienden eten in de stad, maar doordeweeks hebben we de rust van de ‘suburb’.”

Michiel: „Aan het eind van de dag haalt een van ons de oudste op bij de BSO en de ander lost de oppas af die met Bente en Clemy thuis is. We hebben geen vaste dagen, een van ons is rond half zes bij de opvang. Degene die als eerste thuis is, begint met koken. Om kwart over zes eten we en om zeven uur zitten de kinderen in bad.”

Leonie: „Het is wel zo: hoe later je thuis bent en met het avondritueel begint, hoe minder de kinderen meewerken. Ik heb wel geleerd, vooral ook door Bente, dat het belangrijk is dat je zelf de stress niet voelt. Zodra zij mijn onrust voelen, gaan ze tegenwerken.”

Ongeneeslijke ziekte

Michiel: „Bente, onze middelste, heeft tubereuze sclerose, een ongeneeslijke ziekte. Het begon met een epileptische aanval op de crèche toen ze bijna 1 was. Ze is doorgelicht door een neuroloog en uit bloedonderzoek is gebleken dat ze een genafwijking heeft.”

Leonie: „Haar lichaam maakt cel----ophopingen aan bij organen. Er zitten al goedaardige tumoren bij haar nieren, hart en hersenen – dat laatste geeft ook die epilepsie. We hebben twee jaar weinig geslapen en hebben Bente van ziekenhuis naar ziekenhuis gesleept. Qua ontwikkeling doet ze het goed, maar van alle symptomen die bij deze aandoening horen, heeft ze wel een beetje last.”

Michiel: „De epilepsie is goed te onderdrukken met medicijnen, maar de goedaardige tumoren kunnen groter en kleiner worden, dat moeten we goed monitoren.”

Leonie: „Op haar levensverwachting heeft het gelukkig geen invloed. Bente is een heel vrolijk meisje maar ze is nogal prikkelgevoelig en de school is best wel heftig voor haar. Sociaal loopt ze iets achter en het is best een druk kind, maar met haar aandoening zijn we verder niet zo bezig. Ze is in oktober begonnen op een speciale basisschool met kleinere klassen en meer begeleiding. BSO wilden we nog even uitstellen, daarom begonnen we met een oppas thuis. We hebben wel geaarzeld of we voor een derde zouden gaan.”

Michiel: „Voor de dynamiek is onze derde dochter heel leuk.”

Leonie: „Uiteindelijk gaat het ook heel goed.”

Michiel: „De twee oudste moederen over Clemy en soms doen ze het iets te wild dus dan moet je optreden als politieagent.”

Leonie: „De aandoening van Bente heeft ons helemaal veranderd als mens, als gezin. We zijn veel hechter geworden, alle clichés zijn waar. Om de kleine dingen maak je je geen zorgen meer.”

Michiel: „Vroeger vond ik schoolkeuze en carrière belangrijk. Ik heb geleerd om alle verwachtingen die ik projecteerde op mijn kinderen los te laten.”

Leonie: „We hebben een gezinscoach in de arm genomen en pedagogische hulpboeken geraadpleegd om te zorgen dat het gezinsleven met drie kinderen inclusief een zorgenkindje te doen blijft.”

Michiel: „We hebben bijvoorbeeld besproken hoe je ervoor zorgt dat de anderen zich ook gehoord voelen.”

Leonie: „Als Mia ergens mee zit, proberen we daar echt aandacht aan te geven en niet te zeggen ‘je bent de oudste, niet piepen’. Haar gevoelens mogen er ook zijn.”

Michiel: „We zorgen er nu voor dat de een de oudste voorleest en de ander de middelste, zodat ieder zijn aandacht krijgt.”

Apenkooi

Leonie: „We brengen de kinderen vaak met zijn tweeën naar bed. Als Michiel er niet is, wordt het wel een apenkooi. Ik laat het allemaal gebeuren, zolang het maar gezellig is. Jij bent meer van de structuur.”

Michiel: „Dat is nodig om na het spitsuur nog wat tijd voor jezelf te hebben.”

Leonie: „Thuis doen we de huishouding gelukkig fifty-fifty. Ik werk dan wel minder maar pak dan weer wat extra dingen op zoals speeldates en kinderfeestjes organiseren, maar hij is net zo huiselijk als ik.”

Michiel: „Rond acht uur zitten we beneden en kijken we het nieuws, of we klappen de laptop open.”

Leonie: „Jij sport misschien wel drie keer in de week. Ik doe pilates en ben begonnen met pianoles.”

Michiel: „Ik heb tennisles op dinsdagochtend. Dan begin ik iets later met werk, maar heb ik een heerlijke dag omdat ik gesport heb in de ochtend. Ik loop ook weleens een rondje hard tijdens de lunch. Je moet gewoon fit blijven met werk, drie kinderen en een sociaal leven.”

Hoe doen zij het? Opstaan Rond half zeven. Laatste grote uitgave Een verbouwing en een maand vakantie in Portugal. Leonie: „We moeten tijdens de verbouwing drie maanden kamperen in huis, maar we hebben wel voor hetere vuren gestaan.” Woning Een jarendertighuis in „het leukste buurtje van Amstelveen” met jaarlijks een gezamenlijk kerstdiner en een zomerfeest. Boodschappen Doen ze om en om. Eén keer per week halen ze de weekboodschappen. Leonie maakt een digitaal lijstje en ze sturen elkaar recepten toe. „Dit klinkt wel burgerlijk, haha. Het is allemaal niet super culinair want voor die kinderen wordt het toch al snel visfriet, maar we proberen het wel afwisselend te houden.” Huisdieren Nee. Leonie wil het heel graag, maar Michiel niet. Hij is niet met huisdieren opgegroeid. Leonie: „Ik wil ooit nog buitenaf wonen met dieren (ik kom uit Twente), Michiel is helemaal fan van kunst en architectuur en wil graag zijn eigen buitenhuis bouwen. Altijd blijven dromen toch!” Naar bed Rond half elf. „We laten onze telefoon beneden.”