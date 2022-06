Gerard von Brucken Fock was de Hollandse Chopin

De Nederlandse componist Gerard von Brucken Fock was zijn leven lang een onzeker man. Die onzekerheid begon in zijn vroege jeugd: zijn oudere broer speelde meer dan verdienstelijk piano (dat vonden zijn ouders ook) – en dat demotiveerde de jonge Gerard nogal. Na verloop van tijd haalde hij hem echter in, en begon hij ook te componeren. Tijdens zijn studie compositie in Utrecht woonde Gerard von Brucken Fock een concert van Arthur Rubinstein bij – die onder andere preludes van Chopin speelde. Dat moet grote indruk gemaakt hebben, want Von Brucken Fock zou vele preludes componeren – waarin Chopin, soms Rubinstein zelf, en zeker ook Brahms, Liszt of Schubert vaak zijn te horen. Hij deed niet geheimzinnig over zijn inspiratiebronnen, en componeerde net als Brahms een Tragische Ouverture, al werd die minder goed ontvangen dan die van zijn voorbeeld: een „houterig en vervelend georkestreerd werk”, aldus een collega-pianist die was komen luisteren. Overigens kon hij er zelf ook wat van, als muziekcriticus merkte hij ooit op dat „Wagner en Berlioz het snoeimes te weinig hebben gebruikt” – hij hield niet zo van programmatische muziek.

Inmiddels is Von Brucken Fock (1859 – 1935) zo goed als vergeten, wat zijn levensvisie bevestigd zal hebben, maar gelukkig voor hem is er nu bijna negentig jaar na zijn dood een biografie De Hollandse Chopin.

Het is echter de vraag of Von Brucken Fock nog steeds blij geweest zou zijn na lezing van dit boek. Het is een traditioneel opgebouwde, trouwhartige biografie en aan de inzet van de biograaf ligt het niet: Eric Matser wil de man rehabiliteren. Hij schrijft met grote empathie over zowel de kunstenaar als de mens, en hij verdedigt hem met verve. Maar het wordt wel duidelijk dat Von Brucken Fock een marginale componist was; zelfs de lof heeft een scherp randje. Zo noemde Edvard Grieg hem weliswaar ‘Chopin-achtig’ en later zelfs ‘De Hollandse Chopin’, een compliment dat het tot titel van het boek schopte. Maar Grieg gebruikte de term volgens Matser waarschijnlijk schertsend.

Meesterwerk of niet

Ook keert het feit dat er vrijwel geen muziek van hem wordt uitgevoerd vaak terug. De pianiste Marianne Boer merkte ooit op dat ze de preludes negeerde omdat ze het liefst ‘meesterwerken’ speelde. Matsers verdediging is wat halfhartig: bedoelt ze soms dat opus 15 geen meesterwerken bevat? Daar zou ze gelijk in kunnen hebben maar wat dan nog?

Een foto van Gerard von Brucken Fock uit 1906. Foto Bergen Public Library

Von Brucken Fock was nooit op zijn gemak met zichzelf, en dat maakt hem sympathiek. Hij was sociaal bewust en vrij van eigendunk, maar dat zijn niet de ingrediënten voor succes in de kunsten. Hij was rusteloos, verhuisde veel, gaf de muziek enkele jaren zelfs helemaal op – maar schreef nog wel de opera Jozal, die Matser weliswaar revolutionair noemt, maar waarvan je toch vergeefs naar integrale uitvoeringen zoekt.

De bijgesloten cd is eigenlijk nog het overtuigendste argument voor een rehabilitatie; er staat goede muziek op. De orkestwerken klinken wat oorspronkelijker en in elk geval eigentijdser dan de pianowerken – minder romantisch, een beetje impressionistisch. Hij was een tijdgenoot van Debussy en verkende vergelijkbare paden. Maar het was niet genoeg voor een overtuigende carrière, en toen hij van Amsterdam naar Aerdenhout verhuisde, was dat een betekenisvolle stap, weg uit het hart van de Nederlandse muziekcultuur. Wel ging hij in Aerdenhout schilderen. Ook al niet onverdienstelijk, maar evenmin met een sterk eigen gezicht. Het beste werk was (net als in zijn muziek) impressionistisch. Maar, ook net als in zijn muziek, een grote naam werd hij niet.

Muziekboek Eric L. Matser: De Hollandse Chopin. Componist en schilder Gerard von Brucken Fock 1859-1935 verscheen bij uitgeverij Verloren, € 29,00 ●●●●●