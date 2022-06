De artsen ontdekten de zeldzame vorm van kanker ‘per toeval’

Ik was op vakantie toen ik zes jaar geleden een knobbeltje in mijn buik voelde. We zaten in de camper en ik zei tegen mijn man: zou dit dan het moment zijn waarop we later terugkijken en zeggen, toen begon het allemaal? Eenmaal terug van vakantie, vergat ik het weer.

„Ik was moe, mijn conditie ging achteruit en mijn gewicht nam toe. En hoewel ik ging lijnen, werd mijn buik steeds dikker. Ik snapte er niets van, ik at bijna niets. Maar de knobbel die ik in mijn buik had gevoeld, werd groter. Ik dacht zelf aan een vleesboom of de overgang. Toen ben ik naar de huisarts gegaan. Ik zei nog voor de grap: de baby is nu 24 weken. Maar ik zag aan haar gezicht dat het foute boel was. De huisarts wist niet wat het was maar zei: laat maar meteen een echo maken.

„Toen ging het snel. Echo, punctie, scans. Het zag er heel gek uit op de foto, als een grote framboos die mijn hele buik vulde. Ik kreeg die middag nog de uitslag. De arts zei: ik heb slecht en goed nieuws. Het slechte nieuws: het is eierstokkanker in het voorlaatste stadium. Het goede nieuws: het is nog niet uitgezaaid naar de longen.

„De prognose voor eierstokkanker in dat stadium ken ik wel, ik heb zelf vroeger in de zorg gewerkt, ik dacht dat ik hooguit nog een jaar zou leven. De huisarts belde me na de uitslag op en kwam meteen thuis langs. Dat was fijn. Natuurlijk was ik verdrietig en aangeslagen, maar je gaat ook gelijk de molen in.

Toevallig herkende een algemeen chirurg in de operatiekamer dit beeld

„Mijn uitslagen klopten niet met de standaardwaarden die bij eierstokkanker horen. Uit de biopten kwamen ook geen kankercellen maar slijm. De artsen stonden voor een raadsel. Een van de artsen zei: we gaan niet opereren voordat we zeker weten wat er hier aan de hand is. Achteraf gezien is dat mijn redding geweest. De artsen durfden toe te geven: we weten het ook even niet.

„Er werd besloten om eerst een kijkoperatie te doen. De artsen zagen toen overal slijm in mijn buik. Toevallig herkende een algemeen chirurg in de operatiekamer dit beeld. Hij had ooit een patiënt gehad met buikvlieskanker. Twee weken na de kijkoperatie werd de juiste diagnose gesteld: pseudomyxoma peritonei, kortweg PMP, een zeldzame vorm van buikvlieskanker. De gynaecoloog zei dat ze zelf nog nooit van deze vorm van buikvlieskanker had gehoord. Omdat de eierstokken vol slijm zitten, wordt het soms voor eierstokkanker aangezien. Doordat die andere arts bij mijn operatie aanwezig was, zijn ze per toeval erachter gekomen wat ik had.

„De operatie tegen buikvlieskanker is relatief nieuw, pas sinds 2005 in Nederland en extreem zwaar. Het wordt de mother of all surgeries genoemd. De artsen maken de hele buik open en verwijderen het buikslijm en de kankercellen handmatig. Daarna moet de hele buik nog gespoeld worden met chemo. Ze zijn bij mij elf uur bezig geweest en hebben ruim vier kilo verwijderd.

De revalidatie heeft een jaar geduurd, maar ik ben nooit meer de oude geworden

„Al met al heeft de revalidatie een jaar geduurd, maar ik ben nooit meer de oude geworden. Een jaar later bleek de PMP terug te zijn en twee jaar later heb ik dezelfde operatie nogmaals gehad. Gelukkig heb ik veel lieve mensen om mij heen. Mijn man, vrienden, mensen op het werk en de medische teams. Ik heb echt geboft, ik ben er nog. Als de eerste diagnose had geklopt, was ik er allang niet meer geweest.

„Ik heb veel geluk gehad dat die arts tijdens de kijkoperatie het beeld van buikvlieskanker zo snel herkende. De diagnose buikvlieskanker wordt meestal heel laat gesteld. Er zijn jaarlijks ongeveer 30 patiënten met PMP in Nederland. En als je jong en fit bent, dan kan het lang onopgemerkt blijven. We hadden een jonge vrouw in de groep, die het helaas niet gered heeft. Het duurde bij haar ook lang, veel langer dan bij mij, voordat de juiste diagnose werd gesteld. Ik voelde eerst ook geen pijn. Mijn conditie ging achteruit en mijn buik werd dikker. Achteraf gezien had ik eerder naar de huisarts moeten gaan.

„Toen ik zelf uiteindelijk de juiste diagnose kreeg, kon ik één pagina over PMP op internet vinden. Met de PMP contactgroep zorgen we ervoor dat er nu meer informatie beschikbaar is. Er is in Australië een medicijn dat mogelijk kan helpen bij deze kanker en het is nog redelijk eenvoudig te maken ook, maar helaas is het niet beschikbaar in Nederland. Europese toestemming kost veel moeite en geld en er is maar een kleine groep patiënten, zodat het niet echt lucratief is. Een enkele patiënt gaat naar Australië voor deze behandeling. Dit is echt ontzettend jammer en wrang, de groep Nederlandse patiënten is gewoon te klein.

„Binnenkort moet ik voor de derde keer geopereerd worden. Ik ben me daar nu lichamelijk en mentaal op aan het voorbereiden.”