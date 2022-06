Conservatieve partij Johnson verliest twee zetels in Britse parlement, voorzitter stapt op

De Conservatieve Partij van de Britse premier Boris Johnson heeft twee parlementszetels verloren tijdens de tussentijdse verkiezingen in de plaatsen Wakefield, Tiverton en Honiton. Dat melden Britse media vrijdag. Partijvoorzitter Oliver Dowden heeft na de teleurstellende uitslag zijn vertrek aangekondigd. Johnson staat opnieuw onder druk door de tegenvallende resultaten van verkiezingen die ook wel als tussentijdse test voor de premier werden gezien.

In Wakefield won de Labour-partij en in Tiverton en Honiton behaalden de Liberal Democrats de meeste stemmen. Hoewel de Conservatieve Partij in het Britse Lagerhuis nog steeds een ruime meerderheid heeft, komt het verlies van de twee zetels hard aan. Johnson lag de afgelopen maanden onder vuur vanwege de feestjes die tijdens lockdowns onder zijn bewind plaatsvonden in de ambtswoning op Downing Street 10, ook wel bekend als het Partygate-schandaal.

Ex-partijvoorzitter Dowden schreef in een brief aan Johnson dat de tussentijdse verkiezingen „de laatste waren in een reeks van zeer slechte resultaten voor onze partij”. „Onze achterban is bedroefd en teleurgesteld door de recente gebeurtenissen, en ik deel hun gevoelens.” Volgens Dowden kan de partij niet doorgaan met „business as usual” en moet iemand „de verantwoordelijkheid nemen”.

