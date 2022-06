Bulgarije maakt weg vrij voor EU-onderhandelingen Noord-Macedonië en Albanië

Het Bulgaarse parlement heeft de blokkade opgeheven die de toetredingsonderhandelingen over het lidmaatschap van de Europese Unie met Noord-Macedonië en Albanië blokkeerde. Dat melden internationale persbureaus vrijdag. Met de opheffing is een impasse die duurde sinds 2020 doorbroken en kan de EU haar uitbreidingsplannen richting het oosten van het continent verder doorzetten. Donderdag werd ook al besloten dat Moldavië en Oekraïne kandidaat-lid van de EU mogen worden.

De EU was er veel aan gelegen om een etnisch en cultureel geschil tussen Bulgarije en Noord-Macedonië, dat de bron van het veto was, op te lossen. EU-buitenlandchef Josep Borrell noemde de toetredingsonderhandelingen van Noord-Macedonië en Albanië, die de EU aan elkaar had gekoppeld, afgelopen maart al een „geopolitieke prioriteit” van de EU.

Bulgarije eiste onder meer van Noord-Macedonië dat het formeel erkent dat zijn taal Bulgaarse wortels heeft en dat het een Bulgaarse etnische minderheid in zijn grondwet zou erkennen. Noord-Macedonië, dat al zeventien jaar lang kandidaat-lid is, hield vol dat zijn identiteit en taal niet ter discussie stonden.

Compromis

Volgens het Franse voorstel zou Noord-Macedonië in de preambule van zijn grondwet moeten erkennen dat de Bulgaren een van de belangrijkste etnische groepen van het land zijn. Dat zou de rechten van etnische Bulgaren in Noord-Macedonië garanderen. Tegelijkertijd zou Skopje ertoe worden verplicht goede betrekkingen met Sofia te onderhouden.

Donderdag spraken EU-leiders urenlang over de kwestie met regeringsleiders van landen uit de Westelijke Balkan. Na afloop reageerden de Noord-Macedonische premier Dimitar Kovacevski en zijn Albanese ambtgenoot Edi Rama furieus over het feit dat er nog altijd geen oplossing gevonden was, maar een dag later ging het Bulgaarse parlement toch overstag.

Afgelopen woensdag stemde het Bulgaarse parlement de regering van premier Kiril Petkov nog weg. De oppositie zei het toen oneens te zijn met Petkovs beleid en stelde dat de politicus-zakenman nationale belangen negeerde door aan te dringen op opheffing van het veto.