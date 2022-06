Boeren na protest blij met sympathie burger, maar teleurgesteld over koers politiek

De boeren hebben warme gevoelens overgehouden aan de steun die ze deze week kregen van burgers en buitenlui. „Wat ik mooi vond waren al die spandoeken en vlaggen in de dorpen en al die mensen op viaducten die ons toezwaaiden”, zegt voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force, een van de organisatoren van de manifestatie woensdag in Stroe op de Veluwe. Wel spijtig van de gewonden bij een ongeluk tussen een tractor en een vrachtwagen op de snelweg. „Heel jammer.”

De boeren kijken terug op een geslaagde dag, het lijkt gelukt de sympathie van de burgers voor wat zij inmiddels de „boerenrepubliek” zijn gaan noemen, terug te winnen. Die was volgens opiniepeilers ietwat gezakt, en het bezoek van boeren aan het huisadres van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) had het begrip niet vergroot. Maar woensdag werd de manifestatie heel goed bezocht, boerenleider Bart Kemp van Agractie spreekt zelfs van vijftigduizend bezoekers, en lang niet allen waren boer. „Ik kwam een vrouw van in de zeventig tegen die zei dat ze nooit eerder had gedemonstreerd, maar nu toch echt in actie wilde komen.”

Ook Jacquelien van Stekelenburg, hoogleraar sociale verandering en conflict aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, ook wel bekend als ‘protestprofessor’, stelt dat de organisatoren de actiedag „goed geframed” hebben, door vooraf aan te kondigen dat er een „positieve boodschap” met een „stevige ondertoon” zou worden uitgedragen.

Van Stekelenburg: „De boeren staan te boek als collectieve identiteit van harde werkers die voedsel verschaffen en dat wekt sympathie. Zolang dat beeld domineert, kan het publiek de verstoring van de openbare orde best lang aan. Dat protest moet dan wel binnen de grenzen van de wet blijven. Zodra geweld wordt gebruikt of politici thuis worden opgezocht, voelt dat bij het publiek niet goed en daalt de sympathie.”

Over de schutting

Opiniepeilers van het televisieprogramma EenVandaag meldden deze week dat een ruime meerderheid van de Nederlanders, bijna zeven op de tien, begrip heeft voor het voornemen om de stikstofuitstoot terug te brengen, maar dat ruim de helft óók vindt dat de kabinetsplannen hiervoor te ver gaan, en dat niet alleen de boeren daarvoor moeten worden aangesproken. Ten slotte zien ook „de media” inmiddels in dat het beleid „hypocriet” is, stelt Bart Kemp. „De meeste media berichten nu positiever over ons dan een jaar geleden omdat ze inzien dat alle problemen over de schutting naar de boeren worden gegooid. Dat is bemoedigend.”

Nu de politiek niet stante pede doet wat ze willen, beraden de boeren zich op nieuwe acties

Dat de relatief brave boerenacties ook in politiek Den Haag effect hebben, was donderdag tijdens het grote debat hierover in de Tweede Kamer niet te merken. „We zijn ernstig teleurgesteld”, zegt Mark van den Oever. Boerenorganisatie LTO stelt vast dat „de hoofdlijnen van het onrealistische stikstofbeleid ongewijzigd” blijven en vreest een „kaalslag” op het platteland. „Na een volle dag debat blijft niet het gevoel hangen dat er echt een andere koers wordt ingeslagen”, aldus een verklaring van voorzitter Sjaak van der Tak. Ook Bart Kemp meent dat de Haagse politiek is „losgezongen” van het platteland en de samenleving. Toch moeten de boeren niet te vroeg treuren. Het effect van acties op de politiek is doorgaans „complex” en doet zich regelmatig ook pas later gelden, meent protestprofessor Van Stekelenburg. „Door manifestaties zoals op de Veluwe komen de boeren veel in het nieuws. Daardoor groeit de beweging, en dat heeft ook weer invloed op politici, die vragen gaan stellen over het beleid omdat zij vaak de oren laten hangen naar wat er in het nieuws wordt gezegd.”

Nu de politiek niet stante pede doet wat de boeren graag willen, beraden ze zich op nieuwe acties. Boerenleider Kemp wil „doorgaan” met een reeks acties waarvan de manifestatie op de Veluwe alleen nog maar een „generale repetitie” is.

Boerenorganisatie LTO Nederland brengt het eigen plan voor stikstofreductie van een jaar geleden weer eens onder de aandacht, opgesteld in samenwerking met natuurorganisaties, werkgevers en bouwers. Maar hoeft daarbij niet te rekenen op steun van Farmers Defence Force, want voorman Van den Oever vindt dat er pas over oplossingen moet worden nagedacht als duidelijk is wat het probleem nu eigenlijk is. Van den Oever: „De plannen zijn gebaseerd op drijfzand. Wat is er mis met stikstofrijke natuur? We hebben toch mooie bossen? Maak alle data over natuur maar eens openbaar en kijk dan nog eens goed of er echt zo weinig weidevogels meer zijn, en als dat zo is, hoe dat komt. Het zou goed kunnen dat er zo weinig grutto’s zijn omdat de eieren worden opgegeten door vossen. En zijn er inderdaad zo veel brandnetels en bramen in de natuur? Ik zie ze heel weinig.”

Tranen gedroogd

Het zijn stellingen die de afgelopen dagen veelvuldig zijn geponeerd, ook door Kamerlid Caroline van der Plas (BBB), de politica op wie de boeren hun hoop hebben gevestigd – stellingen die door wetenschappers doorgaans weer onderuit worden gehaald. Effectiever dan welke stelling ook is wellicht de rauwe emotie van boeren die de wanhoop nabij zijn, of zelfs in hun verdriet zijn verdronken. Tijdens het Kamerdebat van donderdag begon in de wandelgangen een boer zowaar te huilen voor de ogen van het CDA-Kamerlid Derk Boswijk. „Mijn bedrijf is klaar”, snotterde hij, de tranen met zijn shirt drogend. „Hou je rug recht, Derk”, snikte hij. „Trek de stekker eruit.” Er zijn beelden van. Ook belangrijk.