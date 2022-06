Bibberend achter het stuur je rijangst tegemoet

Vandaag moet het gebeuren. Het half uur waar ik al zo’n negen maanden tegenop zie, gaat bijna in. Ik heb erover gedroomd, ik heb me elke bocht ingebeeld, tips gevraagd van vrienden en kennissen, erover gepraat met halve vreemden. De lunchpauze is net afgelopen, de examinatoren komen uit het grote, kleurloze CBR-gebouw gedrenteld, de leerlingen zetten hun fiets of scooter vast. De auto waarin het moet gebeuren staat klaar: een niet al te grote zwarte Mercedes, rijles-bord met de naam ‘Selek’ op het dak, de achternaam van de Turks-Nederlandse vrouw die me heeft geleerd te rijden. De auto en ik kennen elkaar inmiddels, na zeven maanden aan lessen, betrekkelijk goed.

Ik herinner me onze eerste rit nog. Bevend nam ik plaats achter het stuur, ik had die nacht nauwelijks geslapen van de spanning. De weken ervoor was ik in de ban geweest van die eerste les die steeds dichterbij kwam, ik hield er mijn eigen dagtelling op na: maandag was niet langer gewoon maandag, maar 18, 11 of 4 dagen tot de eerste les. Ik was er zelfs zo mee bezig dat ik in juli een vriend zover kreeg me, ter voorbereiding op het echte werk, alvast even in zijn auto te laten rijden. We kozen een industrieterrein uit, hij reed erheen en we wisselden van plek. Door mijn vriend aangemoedigd om te beginnen met de bijzondere manoeuvres achteruitrijden en keren, knalde ik met zijn auto tegen een blok beton. Er zat een deuk in de bumper van zo’n twintig centimeter. Het gevolg van mijn goed-beslagen-ten-ijs-theorie was dus dat ik al voor mijn eerste rijles mijn eerste schade had veroorzaakt.

Mijn eerste les ging redelijk goed, al was ik vooral bezig met mijn gezichtsveld: het verplichte mondkapje maakte dat mijn bril telkens besloeg en ik rondreed in een permanente mistbank. Mevrouw Selek was niettemin tevreden, en zei dat ik maar vast een theorie-examen in moest plannen. „Kunnen we niet nog even doen alsof er nooit een examen aan te pas zal komen?”, vroeg ik. Ze haalde haar schouders op, zag er weinig heil in, maar het was mijn geld. Een paar weken later, opnieuw aangemoedigd door mevrouw Selek, plande ik dat theorie-examen toch maar in, het zou over drie maanden plaatsvinden. Als ik dat eenmaal had gehaald, dan konden we gaan nadenken over een geschikte datum voor wat zij ‘het echte examen’ noemde.

„Dat is ’m”, zegt mevrouw Selek. „Dat is je examinator.” Een kalende man van in de vijftig, ruimzittend jack, handen in de zakken. Hij werpt z’n papieren koffiebekertje in de prullenbak en komt voor me staan. We stappen in, en rijden weg.

Waar komt die angst voor rijlessen vandaan? Ik draag hem al lang bij me, dat weet ik wel, en hij hangt samen met een diepere angst die te maken heeft met niet helemaal volwassen kunnen (of willen) worden. Als kind was ik er om een of andere reden van overtuigd dat twee vaardigheden mij voor altijd zouden scheiden van ware volwassenheid: autorijden en het hebben van een affaire. Nu was dat laatste niet zo’n probleem: affaires worden over het algemeen niet aangemoedigd, en ze hebben betrekkelijk weinig praktisch nut. Maar ja, dat andere. Dat rijbewijs. Dat was toch wel behoorlijk handig, zeiden vriendjes die de achttien naderden. Ze praatten over scooters en brommers en fantaseerden over roadtrips.

Roadtrips

Maar ik had juist zulke goede herinneringen aan rondgereden worden. Als klein kind sliep ik bijzonder slecht, en tijdens de moeilijkste nachten nam mijn vader me dan mee uit rijden. Hij klikte me in mijn zitje en we reden rondjes door de buurt. Het zachte gerommel van de motor, het onderweg zijn, de bescherming van mijn vader – binnen de kortste keren viel ik in een diepe slaap. Die ervaring van beschutting, van je helemaal veilig weten naast iemand die de weg kent ook al heb jij geen idee… niks kwam erbij in de buurt. Ik genoot van elk auto-uitstapje, en verheugde me op de heenweg naar een voetbalwedstrijd op zondag al op de terugweg. Dit zou in mijn volwassen jaren niet veranderen: ik was dol op roadtrips. Zolang iemand anders maar reed.

Mijn vrienden werden achttien, namen spoedcursussen, haalden het rijbewijs binnen twee weken. Sommigen deden er langer over. Maanden. Een enkeling jaren. Maar ze haalden het een voor een, zonder er een woord aan vuil te maken. Ik wist: dat gaat mij nooit lukken. Ik zou een kind blijven. Als ik ergens heen moest voor een lezing, dan vroeg ik of m’n vader me reed, net als vroeger naar voetbalwedstrijdjes, wat hij met liefde deed. Hij vond weinig prettiger dan nodig zijn als chauffeur: zonder chauffeur komt het voertuig geen centimeter vooruit. Het leren rijden schoof ik telkens voor me uit. Ik begon het zelfs te vrezen.

Een vader hoort te kunnen rijden

Mensen met angsten leven vaak in de illusie dat ze de enigen zijn, en dat niemand zo’n band heeft met die specifieke angst als zij. Maar feit is dat veel mensen kampen met rijangst; het zijn er, zo valt te lezen in het boek Omgaan met rijangst (2005) ongeveer een miljoen. Rijangst (amaxofobie) is geen officieel erkende aandoening, en wordt vaak gezien als een speciaal genre in de angstcategorieën ‘fobie’ of ‘pleinvrees’. Er zijn mensen die aan agorafobie lijden en niet in treinen of bussen durven te stappen (in een voertuig waarover zij geen enkele zeggenschap hebben, waarin ze machteloos zijn) maar die juist wél weer auto of motor durven te rijden, omdat ze dat voertuig tijdens een paniekaanval altijd nog langs de kant van de weg kunnen zetten.

Sommige mensen zijn bang in zowel treinen als auto’s. De dichter Ingmar Heytze schreef er in 2013 een mooi boekje over, Reisoefeningen, waarin hij beschrijft dat hij, al jaren angstig aan huis gekluisterd, zijn leven steeds iets groter maakt door middel van kleine trips met zijn motor, steeds iets verder. Wat is dat dan precies, die angst die hij voelde? „Lang geleden heb ik mijn probleem beschreven als reisangst”, schrijft Heytze, „maar eigenlijk klopt die term niet. […] Ik lijd aan de angst niet thuis te kunnen zijn wanneer ik dat wil, en thuis is de cirkel waarbinnen ik me veilig voel. Buiten die cirkel krijg ik last van ultieme, acute heimwee.” Heytze bedacht er zelfs een nieuw woord voor: ‘reiswee’. Rijangst heeft dus ook vaak te maken met het opgeven van de veiligheid van de eigen ruimte. (Dit perspectief is dus het tegenovergestelde van hoe mensen rijden algemeen ervaren: als een activiteit die je vrijheid geeft, en die je wereld vergroot.)

Levensgevaarlijk

Actief deelnemen aan het verkeer, waarin het lastig kan zijn het overzicht te bewaren, die zelfs levensgevaarlijk kunnen zijn, is voor veel mensen een probleem. Ik sprak ooit met een vrouw die onder het rijden steeds het idee had dat ze over een mens of een dier was heen gereden, ze had immers een klein drempeltje gevoeld – elke keer dat ze van huis ging, reed ze talloze rondjes rondom ‘de plaats delict’. Een boodschap van tien minuten duurde uren. Uiteindelijk durfde ze helemaal niet meer te rijden. Zo gaat het vaker bij mensen met rijangst. Uitstel leidt tot afstel. Op een gegeven moment is het jaren geleden dat je hebt gereden, en is de mentale drempel te hoog geworden. „Het begon als een kleine, specifieke, duidelijke, reële angst”, schrijft Titia Hoogendoorn in haar zojuist verschenen boek Hoe ik van mijn rijangst afkwam. „Dus bijvoorbeeld dat je bang bent dat je, als je op de snelweg wisselt van rijbaan, een auto over het hoofd ziet en een ongeluk veroorzaakt. Dit zorgt ervoor dat je de snelweg begint te vermijden, waardoor de angst bevestigd wordt.” Na een tijdje kreeg Titia last van angst voor haar angst: „Ik was bang geworden om me angstig te voelen in de auto.” Dus stapte ze er niet meer in.

Foto-illustratie Jessica Nap Terschuur

Bij mij speelden andere obstakels ook mee: dat ik het moeilijk vond om mijn kind-zijn definitief op te geven, en dat ik het afschuwelijk vind om getentamineerd te worden. Dat een of andere willekeurige man of vrouw op basis van een half uurtje kan zeggen: jij bent geslaagd of jij hebt gefaald. Waarom begon ik afgelopen augustus dan toch met lessen, waarom zit ik vandaag in deze auto voor mijn examen?

Omdat ik merkte dat mijn vader ouder werd, en eigenlijk de leeftijd van een opa had. Ik hoefde mijn kind-zijn niet op te geven, er was geen daad voor nodig, het ging vanzelf, elke week werd ik een beetje minder kind. Inmiddels had ik de gemiddelde leeftijd van een vader gepasseerd (34,2 jaar oud). Misschien wilde ik dat eigenlijk wel worden, vader. Niet nu, maar ooit wel. En dan zou ik mijn kind willen rondrijden als het naar sportles moest, of als het niet kon slapen. Een vader hoort te kunnen rijden. Het is misschien een ultraconservatief standpunt, maar dat is wat ik vind.

Het examen is ongeveer halverwege. Het gaat niet slecht. Niet alleen heb ik niemand aangereden, ook heb ik weinig geaarzeld, ik vertrouw op m’n automatismen, zoals mevrouw Selek me heeft geleerd. Na een kwartiertje gaan we met navigatie terug naar het CBR.

Oud vrouwtje voor het zebrapad

Voor ik aan dit praktijkexamen mocht beginnen moest ik, in november, het theorie-examen zien te halen. Ik besteedde elke week een dag aan leren, en elke week dacht ik: na vandaag houd ik ermee op. De aard van de vragen frustreerde me zeer; veelal technische vragen die niks te maken hadden met de praktijk, over hoeveel centimeter je lading mag uitsteken als je met een aanhangwagen rijdt (hangt af van of het losse of vaste lading betreft), of alle verkeer van rechts voorrang heeft (nee, want voetgangers zijn ook verkeer en die krijgen dat niet) et cetera. Zoals bij elke toets ervoer ik ook deze als een existentiële beproeving, alsof ik gewogen zou worden. Vrienden die ik over mijn (rationeel gezien lachwekkende) stress vertelde, begrepen er weinig van, zeiden dat het wel goedkwam. November brak aan, het was zover: het theorie-examen. Ik haalde het. Ik behoorde tot de gelukkige 40 procent. De eerste horde was genomen.

Wat de praktijklessen betrof: ik drukte mezelf op het hart twee regels te eerbiedigen. Komen opdagen en luisteren naar mevrouw Selek. Tussen de lessen door stond ik het mezelf niet toe te gaan piekeren over dat examen. Komen opdagen, dat was de enige wet. En dat deed ik, elke week. Tot aan vorige week. Tot vandaag.

Op zo’n driekwart van de examenrit zie ik een oud vrouwtje met een boodschappentas op wieltjes. Ze staat voor het zebrapad, onduidelijk of ze gaat of niet. Ik stop, gebaar dat ze kan. Ze zet twee stappen. Wil toch niet. Ik begin te rijden; zij stapt toch ineens naar voren. „Ik begrijp helemaal niks van vrouwen”, zegt de examinator. „Wat willen ze nou toch?” Het is op dit moment, door deze vrouwonvriendelijke opmerking, dat ik weet dat ik geslaagd ben – we zijn niet langer examinator en kandidaat, we zijn twee boerenlullen in een auto. Om ons nieuwe viriele verbond niet te torpederen, zeg ik iets waanzinnig oubolligs als „praat me er niet van” en rijd door. Daar is het CBR-gebouw. Ik sla linksaf, we zijn er. Ik parkeer en zet de motor uit. „Even wat frisse lucht”, zegt de examinator, en hij stapt uit. „Nou”, begint hij, „je mag wel iets vlotter rijden, maar je bent gewoon geslaagd. Nog veel veilige rij-uren gewenst.” En daar gaat hij weer, op naar de volgende kandidaat.

„Ik zei het toch”, zegt mevrouw Selek, die me heeft opgewacht. Ze heeft het inderdaad gezegd, vaak genoeg. Nu het vonnis ‘geslaagd’ eindelijk is geveld, is onze relatie ineens veranderd. Het afgelopen jaar heb ik haar wekelijks gezien, nu zie ik haar waarschijnlijk nooit meer. Haar taak als leermeester zit erop. Ik stap weer op mijn fiets. Het diploma is behaald, nu moet ik nog gaan rijden, liefst zo vaak mogelijk, voordat ik in de angstige rijcyclus terechtkom die Titia Hoogendoorn heeft beschreven in haar boek. Vol ongeloof fiets ik naar huis. Ik heb mijn rijbewijs. Nu nog die affaire en ik ben helemaal klaar voor het echte leven.