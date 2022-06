Beelden als schaduwgestalten

Toen ik klein was ging ik af en toe met mijn ouders op bezoek bij familie in Bergen, en wat mij bijstaat van die bezoeken was vooral de tuin. De onze was zoals alle tuinen, gras en borders met een haag. Die van mijn oom en tante was wild. Achterin stond een atelier met een glazen wand.

Maar wat die tuin voor mij echt wonderbaarlijk maakte waren de beelden, gemaakt door Jeanne Bijlo, mijn tante. Tussen het wilde groen en de verweerde tegels verrezen ze, kleine, donkere gestalten afkomstig uit een andere wereld die zich kenbaar maakte middenin de echte, en daar iets van een ander leven aan toevoegde. Dat was kunst.

Jaren later tijdens een tripje naar het atelier van de Britse kunstenaar Barbara Hepworth in St Ives, aan de kust van Cornwall, werd ik herinnerd aan die gewaarwording uit mijn jeugd.

De schaal was anders maar de essentie dezelfde, en die maakte zich los zodra ik de tuin instapte. Bamboe, varens, witgesausde muren en daartussendoor, als schaduwgestalten, de beelden van Hepworth.

Abstracter dan die van tante Jeanne, imposanter. Van een andere orde. Maar onmiskenbaar familie.

Een verzameling van die gestalten van Hepworth is nu te zien in de tuinen van het Rijksmuseum. Mooi en afstandelijk als versteende koninginnen staan ze daar op de gazons. Zo zie je haar beelden vaker, in beeldentuinen en paviljoens die eigenlijk te verzorgd zijn om helemaal recht te doen aan hun originaliteit. Dat is de prijs van het succes. Ga ze bekijken ze in hun eigen omgeving en ze komen tot leven.