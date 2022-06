Amerikaanse Senaat keurt voorstel nieuwe wapenwet goed

De Amerikaanse Senaat heeft donderdag ingestemd met een nieuwe wapenwet. Dat melden internationale persbureaus. Potentiële wapenkopers die als minderjarige zijn veroordeeld voor huiselijk geweld of ernstige misdrijven kunnen voortaan strenger worden onderzocht. Daarnaast gaat de Amerikaanse overheid onder meer miljoenen uitgeven aan de verbetering van geestelijke gezondheid en veiligheid op scholen. De goedkeuring van het wetsvoorstel betekent de eerste grote wapenwetswijziging sinds 1994.

In totaal stemden 65 senatoren – onder wie enkele Republikeinen en alle Democraten – vóór de wapenwet, 33 Republikeinen stemden tegen. Het Huis van Afgevaardigden moet de wet nog wel goedkeuren, maar met een meerderheid van de Democraten lijkt dat een formaliteit.

Geen strengere wetgeving

Republikeinen weigeren tot dusver nóg strengere wapenwetgeving. Zo komt er geen verbod op de verkoop van (semi-)automatische wapens en ook geen verhoging van de minimumleeftijd van 18 naar 21 jaar waarop Amerikanen een wapen kunnen kopen. Een hogere minimumleeftijd is volgens nieuwszender CNN een wens van zowel de Democraten als een meerderheid van de Amerikaanse bevolking. Desondanks zei de Amerikaanse president Joe Biden donderdag dat de door de Senaat goedgekeurde wet „Amerikanen zal beschermen” en „kinderen op scholen hierdoor veiliger zijn”.

De goedkeuring van het wetsvoorstel volgt op het schrappen van een regionale wapenwet, donderdag door het Amerikaanse Hooggerechtshof. Die wet, in 1913 uitgevaardigd, bepaalde dat inwoners van staat New York een vergunning moesten hebben om in het openbaar een pistool te dragen en legde een aantal verplichtingen vast om daaraan te komen. Volgens een meerderheid van de opperrechters schendt deze wet het tweede amendement van de grondwet, dat burgers toestaat om wapens te dragen.

De stemming van donderdag in de Senaat vond plaats een maand nadat een achttienjarige jongen negentien kinderen en twee docenten doodschoot op een school in het Texaanse Uvalde. President Joe Biden riep een week na de schietpartij in Uvalde in een live-televisietoespraak op tot strengere wapenwetgeving. Ook noemde hij Republikeinse senatoren die strengere wapenwetgeving blokkeren „gewetenloos”.