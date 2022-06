Opeens zijn we in de omgekeerde wereld beland. Of beter gezegd: opeens hebben we de omgekeerde wereld verlaten. De wereld waarin geld lenen de staat geen geld kostte maar opleverde. Een tijd zo gek dat voormalig CDA-minister van Financiën Wopke Hoekstra in 2019 zijn ambtenaren maanden aan het werk zette om te kijken of de staat geen immens beleggingsfonds moest beginnen. (Niet doen, zeiden de ambtenaren, bleek uit een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur van NRC.)

Ik weet niet of ik er net aan gewend was of het toch nooit normaal ben gaan vinden, maar in elk geval is die knotsgekke situatie nu (even) voorbij. Geld lenen kost weer geld, en grote bedragen sparen levert bij sommige banken weer geld op (de hoge inflatie niet meegerekend want die holt spaargeld weer uit).

Het lijkt wel alsof allerlei economische variabelen zich plots hebben omgedraaid en de andere kant op rennen. Koersen van aandelen dalen, terwijl de prijzen van gewone producten stijgen. Je zou het de wraak kunnen noemen van de ‘echte’ tastbare economie op de geldeconomie: grondstoffen worden schaarser en duurder, net als arbeid, spullen, energie. En opmerkelijk genoeg, kunnen de pensioenen na jaren van karigheid nu wèl worden verhoogd, juist omdat de rente stijgt.

Oh jee, we gaan naar de ratsmodee, of het begin van een nieuw tijdperk

Op zulke momenten is de behoefte groot om te duiden wat al die prijsbewegingen betekenen voor de toekomst. En zoals vaker als veel onzeker is, zie ik twee stemmingen in de duidingen die mij te snel gaan. De ene is: oh jee, we gaan naar de ratsmodee. Er dreigt ‘stagflatie,’ lees ik. Een afschrikwekkende situatie waarin de inflatie hoog is en de economie krimpt. Krijg je klappen van twee kanten: je kunt minder kopen én je baan is niet zeker.

De andere is: dit is het begin van een nieuw tijdperk waarin we anders gaan leven en regeringen ander beleid voeren. Minder gericht op lage prijzen en meer op het verhogen van gewone inkomens, hoor ik in een podcast van de Amerikaanse journalisten Ezra Klein en Rana Foroohar. Meer gericht op het reguleren van de economie en het bevorderen van sociale cohesie, lees ik bij Martin Sandbu van de Financial Times.

Nou zijn al deze analyses bepaald niet van de pot gerukt. Het leven wordt duurder, de economie vertraagt, en aan de horizon dreigen nieuwe energieproblemen, nu Rusland de gaskraan steeds dichter draait. Een recessie kan zeker komen. En ja, politieke partijen in het Westen bewegen al jaren naar een andere koers: een overheid die meer ingrijpt.

Maar er gebeurt, mede door de oorlog in Oekraïne, zoveel tegelijk dat de risico’s in kaart brengen behulpzamer is dan voorspellen. Historicus Adam Tooze maakte een groot schema van alle ellende die kan ontstaan: honger, een Europese schuldencrisis, een gasstop. Sommige problemen versterken elkaar, andere juist niet. Zo zou een recessie de inflatie verlagen.

Ook bij het begin van corona vielen grote woorden. Met díé ratsmodee viel het uiteindelijk mee, althans economisch. Met de omslag tegen (althans voor degenen die een groenere wereld voorspelden waarin we minder zouden vliegen).

Daarmee wil ik allerminst beweren dat het nu meevalt. Er is veel om je zorgen over te maken. Maar wat de toekomst brengt, ik weet het niet. Zeker is wel dat regeringen plots in een heel andere wereld opereren.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

Nieuwsbrief NRC Economie De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven