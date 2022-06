Almere dacht het met de Floriade anders te kunnen doen

Een huilende wethouder (m), een ingelast raadsdebat, wethouders die opstappen. Opnieuw brengen tegenvallende bezoekersaantallen bij de tienjaarlijkse wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade een gemeente in financiële problemen.

Opnieuw, want ook de vorige drie edities – Venlo (2012), Haarlemmermeer (2002) en Zoetermeer (1992) – draaiden miljoenen verlies, omdat er niet genoeg bezoekers kwamen.

Almere zou het allemaal ánders doen, zeiden achtereenvolgende wethouders. De Floriade zou Almere „op de kaart zetten” met een wereldtuinbouwtentoonstelling-plus. Met niet alleen bloemen en planten, maar ook met een expositie over hoe de groene stad van de toekomst eruit zou kunnen zien. Dat zou tuinliefhebbers trekken én jongeren met belangstelling voor duurzaamheid.

Donderdag maakte het Almeerse college bekend dat er tot woensdag slechts 232.481 bezoekers zijn geweest, een derde van wat werd verwacht. Minder bezoekers leidt tot minder inkomsten uit kaartverkoop, minder inkomsten uit de verkoop van eten en drinken, minder inkomsten uit parkeerkaarten. De gemeente, enig aandeelhouder van de Floriade BV, ziet een extra kostenpost van 33,8 miljoen euro tegemoet.

De collegepartijen zeiden donderdagavond tijdens het raadsdebat te „balen” (GroenLinks). Het nieuws kwam „hard binnen” (VVD) en het was „de dag waarvan je hoopte dat die nooit zou komen” (ChristenUnie). De grootste oppositiepartij, de PVV – en ook SP en de lokale partij ApOpa – haalden na tien jaar waarschuwen voor alle risico’s hun gelijk.

Oplopende kosten

Onverwacht kan dit niet zijn gekomen voor gemeentebestuur en raad. De voortekenen waren er: de kosten voor Almere waren al gestegen van 77 naar 125 miljoen euro, de lening aan de Floriade BV van 30 naar 54 miljoen euro. De huidige directeur is de vierde directeur en erkende eerder tegenover NRC dat de BV een bedrijf was dat er „heel moeilijk voorstond: organisatorisch, politiek.”

Gewezen op eerdere miljoenenverliezen antwoordden bestuurders altijd dat de Floriade ook langetermijneffecten had. Zoetermeer hield aan het evenement bijvoorbeeld een woonwijk over, Venlo een ‘innovatiecampus’, al draait deze nog verlies. In Almere moet een duurzame woonwijk op het terrein komen.

Deskundigen wezen erop dat de verwachte minimaal twee miljoen bezoekers door ándere attracties – die niet eens in de tien jaar worden gehouden – met moeite worden gehaald. De Keukenhof trok in 2019 bijvoorbeeld 1,5 miljoen bezoekers, een recordaantal. De Efteling kreeg 5,3 miljoen binnen.

Dat was vóór corona. Uit onderzoek dat de Floriade BV liet doen, blijkt dat attracties sindsdien „minder vaak en minder frequent” worden bezocht. Men gaat liever met familie en vrienden wat doen en „als men dan kiest voor dagattracties, kiest men eerst voor een bekende attractie”.

Corona niet enige reden

Zowel de Floriade BV als het Almeerse college wijten de lage bezoekersaantallen aan corona. Dat is niet de enige reden. De tentoonstelling, tien jaar in de planning, was de eerste maanden niet af. Toen de koning de Floriade op 13 april opende, waren er nog paviljoens in aanbouw en lege kavels. De droogte zorgde voor verdorde grasveldjes en vertreurde jonge planten. De recensies – zowel in de media als online – waren vernietigend. Pas na een maand was het park klaar.

De klachten hielden aan, met name over het hoge toegangskaartje (29 tot 35 euro). De inkomsten van sponsoren bleven achter (11 miljoen euro verwacht, teruggeschroefd naar 4,4 miljoen euro). De verhuur van kantoorruimte valt tegen. Ook de personeelskosten zijn hoger dan verwacht: er zijn onvoldoende stagiairs, waardoor duurdere mankracht bij de ingang staat.

Imagoschade Almere

De gemeenteraad had op een aantal momenten de afgelopen tien jaar de stekker uit de Floriade kunnen trekken. De raad besloot steeds dat dat niet in het belang van Almere was, en dat er een risico op imagoschade was. Nu staan de raadsleden voor dezelfde keuze: doorgaan, met de kans dat het bijgestelde bezoekersaantal van 1,2 miljoen niet wordt gehaald. Het alternatief is stoppen. De beslissing wordt volgende week genomen.

Wethouder Jan Hoek (Floriade, GroenLinks) hield de raadsleden donderdagavond voor dat de gevolgen van een faillissement van de Floriade BV groot zijn: „Dat betekent dat we helemaal niets meer terugkrijgen.” Hij waarschuwde voor claims van ondernemers. Volgens hem wil de Floriade door onder meer extra marketing de schade beperken.

De rekening legt het oude college – de onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen nog gaande – deels neer bij de provincie en het Rijk. Hoek zei: „Dit is niet alleen iets voor Almere of voor Flevoland, maar een wereldtuinbouwtentoonstelling waarmee Nederland zich laat zien.” Maar de prioriteiten van het Rijk liggen elders, zei hij ook. Hij zei: „Als het Rijk niet thuis geeft, komt er nooit meer een Floriade.”

Vraag is vooral of er nog een gemeente een Floriade in 2032 durft te organiseren. De Nederlandse Tuinbouwraad selecteert normaal tijdens de tentoonstelling de kandidaat waar deze over tien jaar wordt georganiseerd. Dat is nog niet gebeurd.