Aangifte door minister Van der Wal wegens doodsbedreiging op vrachtwagen

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) heeft vrijdagmiddag aangifte gedaan van „doodsbedreiging en opruiing” bij de politie van den Haag. De aangifte bij het team Bedreigde Politici van de regionale recherche is gedaan tegen de eigenaar van een witte vrachtwagen, die op de achterklep van zijn voertuig een doodsbedreiging naar Van der Wal had staan.

Dit bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Voedselkwaliteit en Natuur aan NRC. Op de witte vrachtwagen staan de overlijdensdata van Pim Fortuyn en filmmaker Theo van Gogh. Daaronder staat de naam van minister Van der Wal, met daarachter een christelijk kruis, een stippellijntje voor de datum en een vraagteken.

Het is het tweede incident binnen een paar weken tijd voor de bewindsvrouw van het ministerie van Landbouw. Een aantal uur nadat Van der Wal twee weken geleden samen met minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) bekend had gemaakt dat de veestapel met dertig procent moet krimpen vanwege de stikstofuitstoot, kwamen tientallen boze boeren op trekkers bij Van der Wal thuis verhaal halen. De minister stond de boeren op blote voeten te woord. Ze deed toen geen aangifte van het ‘huisbezoek’, omdat dit zinloos was, volgens de politie. Mogelijk is dat bij de aangifte tegen de vrachtwagenchauffeur anders, omdat de verwijzing naar de sterfdatum als bedreigend kan worden ervaren.

Op tijd vertrokken

Andere boeren probeerden diezelfde vrijdagavond Staghouwer, die een werkbezoek aflegde in de provincie Utrecht, te overvallen met een onverwachts bezoek. De landbouwminister was net op tijd vertrokken. Een paar van zijn ambtenaren werden klemgereden. Ze mochten pas vertrekken nadat ze gesproken hadden met de actievoerders. De boeren vrezen een kaalslag van het platteland, en komen hiertegen in verzet.

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van Burg (VVD), zei tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer, dat het thuisbezoek aan Van der Wal „intimiderend” was, maar dat er „in de ogen van de politie” geen strafbare feiten waren begaan. Het dreigingsniveau is wél opgeschaald: voor Van der Wal zijn inmiddels „de nodige beveiligingsmaatregelen ingesteld”, zegt een woordvoerder van LNV.

Het is niet bekend of de vrachtwagen van een agrarisch ondernemer is. De witte vrachtwagen dook op tijdens een uitzending van SBS 6 Shownieuws. Uit de uitzending bleek dat het voertuig bij het boerenprotest van afgelopen woensdag op de Veluwe is gesignaleerd. Tijdens de uitzending werd een screenshot getoond van de witte vrachtwagen met de achterklep naar beneden. Mannen stonden op de klep en dronken bier en aten broodjes.

Een woordvoerder van het ministerie van LNV zegt hierover: het is „walgelijk dat een vrachtwagen met daarop een doodsbedreiging aan de minister dienst doet als snacktent”. Of de eigenaar van de witte vrachtwagen bezoek heeft gekregen van de politie is niet bekend.