Op het bureau van Caroline van der Plas ligt al zes weken een boek voor Nilüfer Gündogan. Het gaat over de BoerBurgerBeweging en voorin staat: „Welkom op de leukste gang in het TK-gebouw. Wees altijd welkom voor koffie. (Of een wijntje na het werk.) Veel succes!” Als ex-lid van Volt, nu in haar eentje Kamerlid, kreeg Gündogan in mei een werkkamer op de vijfde verdieping, tussen BBB en het CDA in. Maar Gündogan heeft nog geen medewerkers, ze doet niet mee aan debatten. Van der Plas heeft haar nog niet gezien.

En is het wel de leukste gang in de Tweede Kamer? Van een VVD’er die er vorige week voor het eerst kwam, hoor ik dat het voor CDA’ers een kwelling moet zijn om elke keer vanuit de lift langs de twee kamers van BBB te moeten lopen – de partij (1 zetel) waardoor het CDA in de peilingen zo zwaar verliest. Op een straatnaambord aan het begin van de gang staat „BoerBurgerBinnenhof”. Er hangen BBB-posters, stickers, felgekleurde provincievlaggen.

Verderop, bij het CDA, staat een oude vergadertafel met gaten in het blad. En aan de muur: verkiezingsposters met Dries van Agt, Ruud Lubbers, Jan Peter Balkenende. Allemaal premier geweest. Van der Plas zegt dat ze het altijd even laat zien aan bezoekers. „Bij het CDA denken ze nog steeds dat die tijd níét voorbij is.”

Op dinsdagochtend legt Derk Boswijk, die bij het CDA over landbouw gaat, zijn post op een stapeltje. Aan zíjn muur hangt een foto van de broer van zijn opa die kolonel was, eind jaren dertig. Hij draagt een hoedje en kijkt naar soldaten in een loopgraaf. Op maandagavond zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers op de radio dat de stikstofcrisis „alles in zich heeft om totaal te ontsporen”, hij had het over „een burgeroorlog”. Vorig jaar, op de laatste Tweede Kamerdag voor de zomer, ontspoorde een debat over stikstof al bijna – tussen Derk Boswijk en Caroline van der Plas. De voorzitter zei dat ze maar koffie moesten gaan drinken en Van der Plas, die dat al in het voorjaar aan Boswijk had gevraagd, zei: „We zouden het gisteren doen, er kwam wat tussen.”

In zijn werkkamer zegt Boswijk dat zíjn verhaal over stikstof „niet in één tweet past” omdat het niet „simplistisch en populair” is. Volgens hem heeft BBB wél zo’n boodschap, en dat die partij in de peilingen steeds groter wordt: „Ik kan niet zeggen dat dat me niks doet.” Boswijk zegt ook dat hij zich net als Segers zorgen maakt over de polarisatie. „Het vreet aan me.” Maar koffiedrinken met Van der Plas? „Daar heb ik geen tijd voor. Ik geef prioriteit aan de mensen in de samenleving.”

Van der Plas wil het nog steeds. „Ik was maandag in Zeeland voor een lezing en zei tegen de CDA-gedeputeerde: we kunnen toch veel beter proberen om samen op te trekken? Hij zou met Derk gaan praten.”

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke donderdag op deze plek een column.