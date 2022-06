Una specie di cracker

De bakkers van Bolletje in Almelo gaan met hun tijd mee. „Iets met Italië!”, riep iemand. „Iets met crackers!” En nu zijn er Bolletje-crackers die ciabatta heten. Er staan tomaatjes op de doos, maar in de crackers zitten tomatenpuree en gedroogde stukjes. Je kunt moeilijk zeggen dat hier klassiek Italiaans erfgoed wordt verkracht: het Italiaanse ‘pantoffel’-brood is ook maar een marketingdingetje uit de jaren tachtig. Maar met het origineel hebben deze droge toastjes niks te maken, het lijkt zelfs niet op geroosterde ciabatta. Voor cracker hebben Italianen trouwens ook gewoon een woord: cracker.

Nieuwsbrief NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven