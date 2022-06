RIVM en CBS kunnen oversterfte van 3.400 Nederlanders niet verklaren

Nieuw onderzoek heeft nog geen duidelijke oorzaak aangewezen voor de oversterfte van zo’n 3.400 Nederlanders in de laatste maanden van vorig jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceerden een uitgebreide studie naar de oversterfte in de afgelopen jaren, in opdracht van het kabinet in reactie op een motie van het partijloze Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.

In 2020 en 2021 overleden zo’n 340.000 mensen, 10 procent meer dan verwacht. Op basis van doodsoorzaakverklaringen blijkt dat van die groep 40.000 sterfgevallen het gevolg zijn van Covid-19. Andere oorzaken waren bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of een stoornis als dementie. In de derde coronagolf vlak na de zomer stierven zo’n 11.000 meer mensen dan gebruikelijk, van hen overleden 7.900 aan het coronavirus, maar van ruim drieduizend doden is de oorzaak niet vastgesteld.

Uit het onderzoek komt naar voren dat coronavaccins een goede bescherming bieden tegen sterfte door Covid-19, zonder dat de kans op overlijden aan andere oorzaken toeneemt na een inenting. De onderzoekers stellen dat mensen na hun vaccinatie juist minder kans op sterfte hebben door andere oorzaken dan het coronavirus. Maar het is onduidelijk of dat ook komt door de vaccinatie.