Ook basisschooldocenten krijgen bijna 5 procent loonsverhoging

Docenten in het basisonderwijs krijgen vanaf komende 1 juli een structurele loonsverhoging van 4,75 procent, net als docenten in het voortgezet onderwijs. Dat staat in de nieuwe cao voor basisschoolleraren, waarover donderdag een akkoord bereikt werd tussen de PO-raad, waarin de schoolbesturen verenigd zijn, en vakbonden voor docenten.

Voorzitter van de PO-raad Freddy Weima zegt dat hij het bij de onderhandelingen „belangrijk” vond dat er niet opnieuw een loonkloof tussen docenten in het voorgezet en basisonderwijs zou ontstaan. „Daarom is het goed dat we dit akkoord hebben gesloten in samenspraak met het voortgezet onderwijs.”

Vertegenwoordigers van de PO-raad en de vakbonden werden het verder eens over een eenmalige compensatie van 500 euro, afhankelijk afhankelijk van het dienstverband van elke werknemer, voor de maanden na 1 januari waarin de oude cao nog van kracht was. Ook zijn er afspraken gemaakt over de besteding van de door het kabinet beschikbaar gestelde 65 miljoen euro voor de professionalisering van leraren. De cao loopt van 1 juni tot en met 30 april 2023.

Ondergewaardeerd

Twee maanden geleden werd al een loonsverhoging voor basisschooldocenten aangekondigd: een gemiddelde, voltijds werkende leraar gaat in het komende jaar 10 procent meer verdienen, zo’n 440 euro bruto meer per maand. Het kabinet trok een miljard uit om die belofte, die losstaat van de cao-onderhandelingen, na te komen.

Het belangrijkste doel van de verhoging was het oplossen van het loonverschil tussen docenten in het voortgezet en basisonderwijs. „De leraar op de basisschool is ondergewaardeerd”, zei minister voor primair en voortgezet onderwijs (VVD) destijds tegen NRC. „Terwijl het net zo belangrijk werk is als op de middelbare school.”

Het nieuwe cao-akkoord wordt in de komende weken voorgelegd aan de achterbannen van de PO-raad en de vakbonden. Als die het goedkeuren, worden de nieuwe afspraken opgenomen in de cao van het basisonderwijs.