Gouverneur Loehansk: Russische militairen bezetten twee voorsteden van Lysytsjansk

Russische strijdkrachten hebben twee voorsteden ten zuiden van de omsingelde stad Lysytsjansk in de Oost-Oekraïense regio Loehansk ingenomen. Het gaat om de dorpen Loskoetivka en Raj-Oleksandrivka, meldt de gouverneur van de regio Serhi Hajdaj donderdag volgens persbureau Reuters. De situatie in Lysytsjansk is nu „zeer gevaarlijk” omdat alles binnen het bereik van Russisch vuur ligt, aldus Hajdaj. Oekraïense verdediging van de naburige stad Sjevjerodonetsk en nabijgelegen dorpen Vovtsjojrovka en Zolote heeft volgens de gouverneur wel stand gehouden.

De strijd om de twee buursteden Lysytsjansk en Sjevjerodonetsk heeft nu „een soort angstaanjagende climax” bereikt, zo meldt de adviseur van president Volodymyr Zelensky in een online videoboodschap. Ook het Britse ministerie van Defensie meldt donderdag in een dagelijkse update over de situatie in Oekraïne dat Russische militairen steeds meer druk uitoefenen op de regio Loehansk. Volgens het ministerie zijn de Russische troepen sinds afgelopen zondag ruim 5 kilometer opgeschoven naar de zuidelijke toegangswegen van Lysytsjansk. „Sommige Oekraïense eenheden hebben zich teruggetrokken, waarschijnlijk om zo te voorkomen dat ze worden omsingeld.”